Riyadh Air et le directeur de la création saoudienne Ashi dévoilent une superbe collection lors de la Semaine de la Haute Couture à Paris





RIYADH, Arabie saoudite, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- Riyadh Air, la nouvelle compagnie aérienne saoudienne de classe mondiale et entièrement détenue par le Fonds d'investissement public (PIF), en collaboration avec le créateur de mode saoudien Ashi, fondateur de la maison de couture parisienne ASHI Studio, a dévoilé sa toute première collection de mode, lors de la Semaine de la Haute Couture à Paris.

La compagnie aérienne a défilé avec style dans la capitale mondiale de la mode pour présenter sa nouvelle collection de style de vie aux membres de son équipe de première ligne. La ligne de mode exclusive est composée de dizaines de looks masculins et féminins, dont 15 ont été dévoilés lors de la semaine de la mode la plus prestigieuse de l'année. Les concepts de luxe de Riyadh Air dévoilés à Paris comprennent des vêtements d'extérieur intemporels en cachemire, des robes et des pantalons en laine fine, des chaussures en cuir personnalisées, des boucles d'oreilles en améthyste et des chapeaux emblématiques, tous inspirés de la mode aérienne des années 1950, largement considérée comme "l'âge d'or" de l'aviation, mais avec un style audacieux et moderne pour une marque tournée vers l'avenir.

Riyadh Air et Lucid, fabricant des véhicules électriques les plus avancés au monde, ont également profité de la Semaine de la Haute Couture à Paris pour réaffirmer leur engagement commun en faveur du transport durable et des pratiques respectueuses de l'environnement. Lucid et Riyadh Air ont conclu un partenariat innovant avec une vision commune de l'avenir du transport durable, explorant la collaboration dans les domaines du co-marketing, du commerce et de l'exploitation pour les clients.

Ashi a cultivé des tons de couleurs entièrement nouveaux pour les looks, notamment le chic et l'élégance de l'améthyste électrique pour les vêtements féminins et de l'améthyste sombre pour les vêtements masculins, dont le lancement de la collection complète est prévu au début de l'année prochaine. Les nuances d'améthyste rendent hommage aux champs de lavande d'Arabie saoudite et s'inscrivent dans la couleur principale de Riyad Air. Ashi s'est inspiré de la livrée des avions de Riyadh Air pour créer des couleurs entièrement personnalisées pour la nouvelle collection intemporelle. Ils ont également été soigneusement conçus pour compléter les intérieurs de l'habitacle qui seront dévoilés dans le courant de l'année.

Dix modèles de vêtements pour femmes ont été présentés sur le podium, chacun étant complété par des accessoires tels que des chaussures de marque et des chapeaux. Cinq modèles de vêtements pour hommes ont également été dévoilés au cours de la présentation.

Ashi a inclus des éléments distinctifs de Riyadh Air dans les concepts, tels que la torsion iconique de la canopée que l'on retrouve dans la marque Riyadh Air, et les a incorporés dans les lignes, les ombres et les silhouettes de la nouvelle ligne de mode. Les manteaux et les vestes portés lors du lancement à Paris présentent également les mêmes lignes modernes que celles du logo de Riyadh Air.

Le PDG de Riyadh Air, Tony Douglas, a déclaré : "Il s'agit d'un événement marquant pour Riyadh Air, qui montre à quel point nous avons progressé en peu de temps. Le fait qu'une jeune compagnie aérienne présente sa nouvelle collection de mode pendant la semaine de la haute couture à Paris montre l'impact que Riyadh Air a au niveau mondial. Travailler avec Ashi sur ces modèles a été une expérience formidable pour nous tous et nous sommes tous très fiers de pouvoir présenter les créations et la gamme complète au début de l'année prochaine. Nous ne doutons pas que la ligne de vêtements sera bientôt reconnaissable par les gens du monde entier et que les modèles laisseront une impression durable sur nos invités grâce aux membres de l'équipe qui les porteront avec fierté. Lorsque l'on s'approche des vêtements, on peut voir le niveau de détail et de complexité qu'Ashi a inclus, ce qui correspond tout à fait à nos valeurs et à notre souci du détail à Riyadh Air".

Ashi, fondateur et directeur créatif d'ASHI STUDIO, a déclaré : "Concevoir pour la nouvelle compagnie aérienne nationale d'Arabie saoudite a eu un impact important sur moi, car je sais que nous marquons l'histoire. La mode et l'aviation ont déjà collaboré par le passé, mais leur apogée remonte à plus de 50 ans et je tenais à m'inspirer de cette époque. Il s'agit d'une collaboration étonnante dans le cadre de laquelle la mode contribue à moderniser une compagnie aérienne grâce à des looks tout à fait uniques. Cela montre que Riyadh Air n'a pas de limites et que le luxe et le souci du détail sont essentiels dans tous les aspects de l'expérience. C'est une autre première pour Riyadh Air et je suis fier de collaborer avec la compagnie aérienne".

