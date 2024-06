Vior annonce la conversion des reçus de souscription et clôture de l'entente d'option de redevance avec Minière Osisko





VIOR INC. (« Vior » ou la « Société ») (TSXV:VIO)(OTCQB:VIORF)(FRANKFURT:VL51) est heureuse d'annoncer, suite à la clôture le 28 mars 2024 du placement de Vior d'une valeur de 19,3 millions de dollars (le « placement ») qui comprenait une combinaison d'unités de la Société (chacune une « unité ») et de reçus de souscription de la Société (chacun un « reçu de souscription »), que les conditions de libération de l'entiercement (au sens donné à ce terme ci-dessous) relatives aux reçus de souscription ont été remplies. Ainsi, (i) les reçus de souscription ont été automatiquement convertis en unités et (ii) les fonds entiercés (définis ci-après) ont été remis à Vior. Dans le cadre du placement, 19 840 000 reçus de souscription ont été émis à Minière Osisko inc. (« Minière Osisko ») à un prix d'émission de 0,125 $ par reçu de souscription, pour un produit brut d'environ 2,48 millions $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société (chacune, une « action ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la Société (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acheter une action au prix d'exercice de 0,21 $ l'action jusqu'au 28 mars 2026.

Le produit brut tiré de la vente des reçus de souscription, ainsi que l'intérêt couru sur ceux-ci (les « fonds entiercés »), ont été entiercés le 28 mars 2024 et ont maintenant été libérés en faveur de la Société, maintenant que les conditions de libération des fonds entiercés ont été remplies (collectivement, les « conditions de libération des fonds entiercés »). Ceci incluait, entre autres, (i) que Vior ait obtenu l'approbation requise de ses actionnaires et de la Bourse de croissance TSX pour autoriser Minière Osisko à devenir un « actionnaire dominant » (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) de la Société, lors de la conversion des reçus de souscription, (ii) la Société et Minière Osisko ont conclu une convention de droits des investisseurs modifiée (la « convention de droits des investisseurs modifiée »), et (iii) la Société et Minière Osisko ont conclu une convention d'option de redevances (la « convention d'option de redevances ») sur le projet aurifère Belleterre de la Société (voir le communiqué de presse de Vior daté du 28 mars 2024 pour plus de détails sur le Placement, la convention de droits des investisseurs modifiée et la convention d'option de redevances; voir également le communiqué de presse de Vior daté du 11 juin 2024 pour plus de détails sur l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Vior tenue le 7 juin 2024).

Mark Fedosiewich, président et chef de la direction de Vior, a déclaré : « Nous sommes heureux d'annoncer cette dernière étape de notre récent financement global, totalisant 21,83 millions $. Nous avons maintenant rempli les conditions requises pour convertir les reçus de souscription de Minière Osisko en unités de la Société. De plus, nous avons reçu 250 000 $ de Minière Osisko en règlement de la clôture de la convention d'option de redevance. Il s'agit d'un nouveau renforcement de la confiance et de l'engagement financier que de nouveaux investisseurs importants ont démontré à l'égard de l'équipe de Vior et du potentiel de notre projet aurifère phare de Belleterre ».

À propos de Vior Inc.

Vior est une société junior d'exploration minière basée dans la province de Québec, au Canada, dont la stratégie d'entreprise est de générer, d'explorer et de développer des projets miniers de haute qualité dans la juridiction minière du Québec, juridiction éprouvée et favorable au développement minier. Au fil des années, la direction et les équipes techniques de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements d'or et de nombreux prospects miniers de haute qualité.

Actuellement, Vior fait progresser rapidement son projet Belleterre Or avec le soutien stratégique de Minière Osisko inc. Ce projet de grande envergure et à fort potentiel comprend notamment la mine d'or à haute teneur Belleterre, anciennement exploitée au Québec. Vior a effectué des travaux d'exploration poussés sur son projet Belleterre Or et est en train de finaliser les plans d'un programme de forage de plus de 60 000m. Vior développe aussi activement d'autres projets notamment son projet prometteur Skyfall en partenariat avec SOQUEM Inc. ainsi que plusieurs autres propriétés ayant un potentiel dans l'or et autres commodités.

28 juin 2024 à 08:00

