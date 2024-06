W-Group acquiert Groupe Camo afin de constituer un leader européen des solutions en ressources humaines





GRÂCE À SA PREMIÈRE ACQUISITION À L'INTERNATIONAL, LE GROUPE ITALIEN DE SOLUTIONS EN RESSOURCES HUMAINES ATTEINT UN MILLIARD D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES

MILAN, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- W-Group, groupe multi-marques et multi-marchés de solutions en ressources humaines fondé et dirigé par Federico Vione, a finalisé l'acquisition de CAMO Groupe, société française spécialisée dans la recherche et la sélection de personnel pour le travail temporaire.

Il s'agit de la première acquisition à l'étranger du groupe, déjà présent à l'international avec W Executive, marque spécialisée dans la recherche de cadres et le conseil en ressources humaines, en France, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni, où il compte au total 400 collaborateurs.

Après l'intégration récente de Magister Group, une entreprise multi-business présente sur le marché italien avec ALI Lavoro, Labor-B, Repas et Yous, cette opération confirme la croissance continue et constante de W-Group.

Avec un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros, 50 agences et 170 collaborateurs, l'intégration de CAMO Groupe permettra au Groupe d'accélérer vers son objectif de devenir un acteur de référence au niveau européen. Le nombre d'agences passera à 250 et les effectifs du Groupe atteindront 1 600 collaborateurs. W-Group atteint ainsi le milliard de revenus, avec un an d'avance sur son plan stratégique.

Federico Vione, CEO de W-Group, a déclaré : « Il y a un chiffre simple qui définit et raconte plus que tout autre la croissance de W-Group : à notre création en 2021, nous étions environ 300 collaborateurs ; aujourd'hui, avec cette nouvelle acquisition, nous sommes 1 600 ! Un chiffre qui résulte de notre engagement à créer un modèle capable d'attirer les meilleurs talents, de les valoriser et de leur faire confiance, convaincu que seules les qualités humaines de notre équipe permettent de faire la différence. Un écosystème unique dans le secteur, inspiré par les meilleures pratiques internationales, où les marques du Groupe conservent leur identité et leur positionnement distinctif, tout en partageant leurs compétences pour créer une valeur commune. »

CAMO Groupe, qui conservera son identité, sa marque et son positionnement, sera désormais dirigé par Sébastien Bourdu, nommé président de la société à compter du 19 juin : « Notre ambition sera, en s'appuyant sur les équipes de CAMO Groupe et via un recrutement soutenu de nouveaux talents, d'accélérer la croissance organique en ouvrant 50 nouvelles agences sur le territoire dans les trois ans à venir, tout en travaillant à de futures acquisitions pour installer CAMO GROUPE comme un acteur majeur de l'emploi en France avec un chiffre d'affaires de 600 M? à l'horizon 2028. »

Jean-Claude Schneider, président-fondateur de CAMO Groupe, a commenté : « Après plusieurs décennies entièrement consacrées à CAMO Groupe et à sa mission au service de l'emploi à travers la France, je suis très ému de l'étape franchie aujourd'hui. Ma volonté que CAMO Groupe puisse conserver ses valeurs tout en lui pemerttant d'assurer une croissance soutenue et rentable, ont été les éléments clefs de la convergence avec W-Group. Je transmets une équipe talentueuse et engagée, une entreprise en parfaite santé financière et opérationnelle, qui j'en suis convaincu, est entre de bonnes mains pour cette nouvelle étape de son développement. »

Conseils société : financier : Hottinguer Corporate Finance ; juridique : Herbert Smith Freehills

Conseils investisseurs : financier : Quintessence Finances ; juridique : De Pardieu Brocas Maffei ; due diligence financière : Deloitte ; due diligence fiscale : Deloitte ; due diligence légale : Deloitte

