Rapport synthèse des Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt - Québec entend les communautés forestières et annonce la modernisation du régime forestier

QUÉBEC, le 28 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, dévoile aujourd'hui le rapport synthèse de la démarche de consultation sur l'avenir de la forêt, menée du 13 février au 12 avril 2024.

Les conclusions de la démarche sont claires : la modernisation du régime forestier s'avère nécessaire pour répondre aux défis auxquels les différents usagers et usagères de la forêt sont confrontés. Afin que la forêt continue d'être un moteur économique de premier plan pour nos régions, pour accentuer sa contribution à la décarbonation de notre économie et, enfin, pour la rendre plus résiliente face aux changements climatiques, certains grands constats s'imposent.

Il faut :

Adapter l'aménagement forestier pour y inclure la notion de changements climatiques (choix des essences, protection des investissements, augmentation de la productivité lorsque c'est possible); Mieux prendre en compte les réalités régionales dans la planification forestière, pour une gestion forestière plus simple, plus agile et favorisant l'harmonisation entre les différentes utilisations de la forêt; Repenser le réseau de chemins multiusages pour le rendre plus sécuritaire et assurer un meilleur partage des coûts de réfection et d'entretien entre les utilisateurs et utilisatrices; Augmenter la contribution de la forêt privée à l'approvisionnement de la filière forestière.

Le rapport présente les principaux commentaires recueillis et les pistes de solutions proposées par les citoyens et citoyennes, les communautés autochtones et les organismes qui utilisent la forêt du Québec et qui en bénéficient sur les quatre thèmes proposés. Il fournit également les faits saillants des 12 tables régionales et de la table nationale qui ont eu lieu en présence des principaux partenaires concernés. Le travail d'analyse et de réflexion se poursuivra au cours des prochains mois pour définir les orientations concrètes à privilégier et les actions à entreprendre en vue d'assurer la pérennité de la forêt et d'améliorer la gestion de cette ressource essentielle. Des rencontres de rétroaction avec les communautés autochtones sont également prévues en juillet pour compléter la démarche.

« Le rapport de consultation vient confirmer la nécessité de moderniser l'actuel régime forestier québécois. Il est clair que des mesures doivent être prises pour assurer la résilience de nos écosystèmes forestiers et pour protéger la vitalité économique de nos communautés forestières. On va avoir besoin d'une gestion simplifiée, agile et adaptée aux régions, au bénéfice des générations actuelles et futures. La modernisation de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier est la meilleure avenue possible. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« Le contenu du rapport rendu public aujourd'hui rend compte de la diversité des commentaires émis et des pistes de solutions entendues lors de la tournée effectuée à travers le Québec, à laquelle j'ai eu le privilège de participer. Nous avons maintenant tout en main pour mettre en place les conditions gagnantes pour accroître la résilience de nos forêts, qui sont à la source de la vitalité socioéconomique des régions du Québec. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et adjoint gouvernemental à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

Au cours de cette démarche de réflexion, environ 500 personnes ont participé aux diverses rencontres de consultation, plus de 540 questionnaires ont été remplis via la plateforme Web et 175 mémoires ont été soumis au Ministère.

Pour consulter le rapport synthèse.

Pour en savoir plus sur la démarche de réflexion sur l'avenir de la forêt réalisée, visitez Québec.ca/avenirdelaforêt.

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : twitter.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc

Source : Information : Gabrielle Côté Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine Tél. : 438 368-1307 Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875

