AUTRES JOURS DE GRÈVE POUR LES COLS BLEUS DE QUÉBEC





QUÉBEC, le 28 juin 2024 /CNW/ - Après trois jours de grève la semaine dernière, les cols bleus de la Ville de Québec (SCFP 1638) annoncent six nouveaux jours de grève, soit du 10 au 15 juillet prochain, mais uniquement si nécessaire. Le syndicat annonce aussi avoir espoir de régler avec l'employeur lors d'un blitz de négociation prévu pour tenter de dénouer certains impasses.

«Cette nouvelle grève commencerait le 10 juillet à 3h du matin, lors des derniers jours du Festivals d'été de Québec. Cependant, c'est possible d'annuler si nous arrivons à avancer de façon significative lors du blitz qui se tiendra pendant quelques jours avant le 10 juillet », explique le président du SCFP 1638, Luc Boissonneault.

Le syndicat rappelle qu'il y a des enjeux importants a réglé lors de ces pourparlers au niveau de la conciliation travail-vie personnelle. De plus, le syndicat tente de régler un retard salarial important pour ses membres. Par exemple, certains employés manuels de la Ville de Québec accusent un retard de 5 $ de l'heure en comparant avec des postes similaires à la Ville de Lévis.

Rappelons qu'en mars, Les membres du Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec (SCFP 1638) ont voté à 98 % pour entamer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève. De plus, les salarié(e)s se sont voté une cotisation spéciale afin de financer leur mobilisation.

Comptant près de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

28 juin 2024 à 06:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :