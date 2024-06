Microsoft désigne The Digital Neighborhood comme leader mondial en IA avec quatre prestigieux prix Partenaire de l'année





AMSTERDAM, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- The Digital Neighborhood, une communauté de sociétés technologiques européennes interconnectées spécialisées dans l'IA et le Cloud de Microsoft, a été honorée hier soir à Redmond, WA, en recevant quatre prestigieux prix Partenaire de l'année de Microsoft. Ces distinctions confirment le leadership mondial du groupe en IA et Copilot, mettant en lumière AI & Copilot Arm ainsi que la marque finlandaise Sulava pour leurs contributions pionnières à l'écosystème Microsoft.







Les prix incluent :

Finaliste mondial des partenaires Microsoft Copilot

Partenaire de l'année pour Copilot Microsoft 365 en Finlande

Finaliste des partenaires mondiaux des services de formation de Microsoft

Prix Microsoft de l'influenceur finlandais de l'année, décerné à Aki Antman , Responsable AI & Copilot Arm de The Digital Neighborhood et fondateur de Sulava.

Au service d'un réseau de 2 400 clients en Europe du Nord et aux Émirats arabes unis, le succès de The Digital Neighborhood repose sur l'expertise de plus de 1 335 consultants, ingénieurs et autres spécialistes. La forte relation du groupe avec Microsoft, soulignée par la présence de 17 Most Valuable Professionals (MVP) de Microsoft parmi ses rangs, illustre son engagement envers une expertise technologique approfondie et le développement du leadership. Cette force collective stimule l'innovation et l'excellence dans les applications intelligentes d'IA, garantissant des résultats impactants pour leurs clients.

Jean-Yves Charlier, PDG de The Digital Neighborhood, a déclaré : « Les récompenses mondiales de Microsoft témoignent de notre croissance rapide et de notre innovation stratégique dans les technologies de pointe. La reconnaissance de notre groupe en tant que pionnier à la fois en IA et en initiatives Microsoft Copilot illustre notre engagement à proposer des solutions novatrices qui apportent une valeur commerciale mesurable. The Digital Neighborhood permet à ses clients de réaliser une productivité, des gains d'efficacité et des économies de coûts sans précédent en intégrant des IA et des Copilots dans ses services traditionnels et en pionnier de nouvelles solutions basées sur l'IA.»

Le succès de The Digital Neighborhood repose sur ses solides capacités Microsoft et ses investissements stratégiques en IA, comme en témoigne son travail avec plus de 200 clients pour déployer Copilot pour Microsoft 365 auprès de 70 000 utilisateurs depuis son lancement sur le marché public en novembre 2023. Sulava seul a développé des applications basées sur le service Azure OpenAI pour environ 50 clients au cours des six derniers mois, témoignant de la capacité de l'organisation à transformer les entreprises grâce à l'innovation en IA.

Aki Antman, Fesponsable AI & Copilot Arm de The Digital Neighborhood, a déclaré : « Être reconnu sur la scène mondiale de Microsoft renforce non seulement l'impact de notre travail, mais renforce également notre capacité à proposer des solutions d'IA transformatrices à nos clients. Nos investissements précoces et continus dans la formation en IA et le Copilot établissent de nouvelles normes industrielles, permettant aux entreprises de tirer pleinement parti du pouvoir des Copilots. Notre partenariat mondial avec Microsoft a été essentiel dans notre parcours pour devenir des leaders de l'industrie, notamment dans le développement et les tests de produits, souvent avant même leur lancement public sur le marché. »

La reconnaissance de The Digital Neighborhood en tant qu'acteur majeur aux Microsoft Partner of the Year Awards mondiaux, sélectionnés parmi plus de 4 700 nominations dans plus de 100 pays, souligne l'importance et la rareté de telles distinctions dans le contexte européen.

En accord avec l'engagement stratégique de The Digital Neighborhood envers le Copilot et l'IA, Aki Antman publiera un livre au quatrième trimestre 2024 sur le rôle transformateur de l'IA dans les affaires, mettant en avant des cas d'utilisation clients qui illustrent les gains significatifs d'efficacité, de productivité et d'engagement obtenus grâce aux technologies d'IA et de Copilot. Cette initiative souligne notre engagement à guider nos clients dans l'adoption de l'IA pour assurer leur succès futur.

À propos de The Digital Neighborhood : The Digital Neighborhood est une communauté de sociétés technologiques européennes interconnectées spécialisées dans l'IA et le Cloud de Microsoft. Avec plus de 1 335 ingénieurs informatiques répartis dans sept pays, l'organisation propose une approche intégrée et basée sur l'IA pour la transformation des entreprises. Sa communauté inclut True and Fullstaq, Pink Elephant, Iquality, 2Foqus, Active Professionals, Cmotions, Focus Enterprise Solutions, GAC Business Solutions, Delegate, Projectum et Sulava. Basé à Amsterdam, The Digital Neighborhood s'engage à aider ses clients à embrasser l'avenir et à concrétiser leurs ambitions numériques. « Collaborez avec l'un de nous et vous pourrez compter sur nous tous » www.thedigitalneighborhood.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2284025/4786384/The_Digital_Neighborhood_Logo.jpg

28 juin 2024 à 06:32

