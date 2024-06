/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Une livraison imagée de la FSE-CSQ pour le ministre Drainville/





QUÉBEC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une livraison colorée d'une pétition au ministre de l'Éducation devant ses bureaux à Québec, le vendredi 28 juin, à 12 h 15, par une délégation d'environ deux cent cinquante enseignantes et enseignants de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ). Ceux-ci sont d'ailleurs réunis à Québec pour assister au Congrès 2024 de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Dans une ambiance estivale aux couleurs typiques des chantiers routiers, la délégation livrera une pétition de milliers de signatures recueillies dans les dernières semaines demandant au ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, un chantier pour revoir en profondeur la question de l'évaluation des apprentissages et mettre fin à la promotion automatique des élèves.

La présidente de la FSE-CSQ, Josée Scalabrini, prendra la parole à 12 h 15 devant les profs réunis sur la rue De La Chevrotière, à Québec. Il y aura plusieurs opportunités de prises d'images et des possibilités d'entrevues.



Aide-mémoire Quoi : Livraison d'une pétition réclamant un chantier sur la question de l'évaluation des apprentissages



Qui : Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

Brigitte Bilodeau, vice-présidente de la FSE-CSQ

Environ 200 enseignantes et enseignants



Quand : Le vendredi 28 juin, à 12 h 15



Où : Ministère de l'Éducation

Édifice Marie-Guyart

1035, rue De La Chevrotière

Québec (Québec) G1R 5A5

Profil

La FSE-CSQ regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de 52 centres de services scolaires et commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

28 juin 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :