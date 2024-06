La nouvelle plateforme Denodo 9.0 permet de fournir des données intelligentes grâce à des requêtes en langage courant pilotées par l'IA, des capacités de données prêtes pour l'IA et des fonctionnalités de préparation des données rationalisées.





Denodo, un leader dans la gestion des données, a annoncé le lancement de la plateforme Denodo 9.0. Cette dernière version de la plateforme Denodo offre une fourniture intelligente des données grâce à un support piloté par l'IA pour les requêtes formulées en langage naturel, évitant ainsi la nécessité de connaître le langage SQL. Elle a également la capacité de fournir des grands modèles de langage (LLM) avec des données en temps réel et gouvernées provenant de l'ensemble de l'entreprise, alimentant la génération augmentée de récupération (RAG) pour des résultats fiables et pertinents des applications d'IA générative, ainsi qu'un ensemble de nouvelles fonctionnalités efficaces pour améliorer davantage la gestion des données. En apportant ce niveau d'intelligence à la livraison des données, la plateforme Denodo 9.0 fait avancer la gestion logique des données dans la prochaine phase de l'IA et des analyses avancées, où les attentes sont maintenant concrétisées.

« Nous considérons Denodo 9.0 comme quelque chose de révolutionnaire. La préparation de données en libre-service et l'intégration de l'IA générative permettront désormais aux utilisateurs de tous horizons de personnaliser et d'utiliser les bases de données sans effort », a déclaré Ryan Fattini, VP des données et analyses chez City Furniture. « L'intégration d'Iceberg et de Delta améliore les analyses, et les outils avancés de gouvernance et d'inspection de la sécurité améliorent la surveillance et la conformité. »

Avec les nouvelles fonctionnalités de la plateforme Denodo 9.0, le système apprendra au fur et à mesure que les utilisateurs interagiront avec les données et fournira des recommandations automatisées des données les plus adaptées aux besoins immédiats de chaque utilisateur. Cela augmentera considérablement la productivité de plusieurs utilisateurs, car ils n'auront pas à s'arrêter et essayer d'identifier les bonnes données ou même à les localiser. Les utilisateurs pourront saisir leurs requêtes en utilisant le langage naturel et recevoir non seulement des résultats instantanés, mais aussi une explication détaillée de la construction de la requête. En coulisses, il optimisera la livraison des données à travers plusieurs canaux, car le système connaîtra les méthodes les plus rapides et les déploiera automatiquement, réduisant les coûts en économisant du temps. Il renforcera davantage la conformité avec des mesures de sécurité plus sophistiquées et intégrées à la plateforme par conception.

« Chez TDWI, nous croyons que les entreprises, dans leurs efforts continus pour unifier leurs données diverses, profiteront des architectures de données physiques et logiques », a déclaré Fern Halper, vice-présidente et directrice principale de la recherche pour les analyses avancées chez TDWI. « La plateforme Denodo 9.0 prévoit un accompagnement soutenu pour une structure de données qui peut s'adapter aux deux approches, avec de meilleures capacités d'intelligence artificielle pour améliorer la flexibilité de la structure de données dans la prise en charge d'une plus grande variété de profils d'utilisateurs différents. »

Les principales fonctionnalités de la plateforme Denodo 9.0 sont les suivantes :

Aide à la recherche en langage naturel : Les utilisateurs professionnels peuvent interroger les données en utilisant le langage naturel grâce à l'intégration transparente de la plateforme avec ChatGPT, AWS Bedrock et d'autres plateformes d'IA générative, ce qui leur évite d'avoir à rédiger manuellement des requêtes. Avec la plateforme Denodo 9.0, interagir avec les données est aussi simple que de poser une question en langage courant.

Les utilisateurs professionnels peuvent interroger les données en utilisant le langage naturel grâce à l'intégration transparente de la plateforme avec ChatGPT, AWS Bedrock et d'autres plateformes d'IA générative, ce qui leur évite d'avoir à rédiger manuellement des requêtes. Avec la plateforme Denodo 9.0, interagir avec les données est aussi simple que de poser une question en langage courant. Nouveaux assistants de préparation des données : Les utilisateurs, quelle que soit leur formation technique, pourront personnaliser en toute transparence les bases de données afin de répondre à leurs besoins propres. Les utilisateurs professionnels pour leur part, ont la possibilité d'apporter des modifications rapides aux produits de données, dans de nombreux cas d'utilisation, sans l'aide de l'équipe chargée des données, ce qui permet à cette dernière de se consacrer à des tâches plus stratégiques.

Les utilisateurs, quelle que soit leur formation technique, pourront personnaliser en toute transparence les bases de données afin de répondre à leurs besoins propres. Les utilisateurs professionnels pour leur part, ont la possibilité d'apporter des modifications rapides aux produits de données, dans de nombreux cas d'utilisation, sans l'aide de l'équipe chargée des données, ce qui permet à cette dernière de se consacrer à des tâches plus stratégiques. Recommandations intelligentes de requête : S'appuyant sur l'IA, les assistants de requête de Denodo 9.0 réagissent à l'activité de l'utilisateur, simplifiant le processus de recherche de données grâce à des conversions et des filtres de données automatiquement adaptés.

S'appuyant sur l'IA, les assistants de requête de Denodo 9.0 réagissent à l'activité de l'utilisateur, simplifiant le processus de recherche de données grâce à des conversions et des filtres de données automatiquement adaptés. Soutien aux données compatibles avec l'IA : Denodo 9.0 permet aux entreprises de facilement incorporer des données spécifiques à l'entreprise en temps réel dans leurs projets d'IA générative grâce à la génération augmentée par récupération (RAG).

Denodo 9.0 permet aux entreprises de facilement incorporer des données spécifiques à l'entreprise en temps réel dans leurs projets d'IA générative grâce à la génération augmentée par récupération (RAG). Amélioration de l'expérience des développeurs : Denodo 9.0 a amélioré le support DevOps pour une collaboration rationalisée, des planificateurs de tâches intégrés pour une gestion des tâches plus effective, un nouveau portail Welcome pour un onboarding plus rapide, et un panneau de sources de données redessiné pour un meilleur accès et une navigation fluide.

Denodo 9.0 a amélioré le support DevOps pour une collaboration rationalisée, des planificateurs de tâches intégrés pour une gestion des tâches plus effective, un nouveau portail Welcome pour un onboarding plus rapide, et un panneau de sources de données redessiné pour un meilleur accès et une navigation fluide. Moteur de lac de données amélioré basé sur le MPP : Le moteur de lac de données de la plateforme Denodo 9.0, basé sur le traitement massivement parallèle (MPP), offre une configuration simplifiée, une intégration plus facile avec les tables Delta et Iceberg, et des fonctions d'analyse avancées, rendant les lacs de données plus accessibles et opérationnels. Les organisations bénéficient ainsi d'une meilleure valeur ajoutée.

Le moteur de lac de données de la plateforme Denodo 9.0, basé sur le traitement massivement parallèle (MPP), offre une configuration simplifiée, une intégration plus facile avec les tables Delta et Iceberg, et des fonctions d'analyse avancées, rendant les lacs de données plus accessibles et opérationnels. Les organisations bénéficient ainsi d'une meilleure valeur ajoutée. Meilleure gouvernance fédérée : La plateforme Denodo 9.0 offre des contrôles plus précis pour gérer la création décentralisée et la réutilisation des produits de données par différentes équipes.

La plateforme Denodo 9.0 offre des contrôles plus précis pour gérer la création décentralisée et la réutilisation des produits de données par différentes équipes. Inspection améliorée : La plateforme Denodo 9.0 offre des outils améliorés pour le contrôle et l'audit des politiques d'accès aux données, afin d'améliorer la surveillance et la conformité avec les réglementations relatives aux données.

« Dire que nous sommes 'enthousiastes' à propos de Denodo 9.0 serait un sacré euphémisme », a déclaré Alberto Pan, vice-président exécutif et directeur de la technologie chez Denodo. « Cette version, développée sur plusieurs années, apporte un niveau d'intelligence sans précédent à la gestion des données, ce qui ouvrira une multitude de nouvelles opportunités tant pour les utilisateurs professionnels que techniques. Les nouvelles fonctionnalités d'IA et de préparation des données, y compris le support pour la RAG, apporteront des analyses de données avancées et fiables à un groupe plus large d'utilisateurs, tandis que les nouvelles capacités MPP et DevOps accéléreront l'accès aux données en arrière-plan, rendant l'expérience des analyses de données plus rapide et plus transparente à travers une gamme plus large de cas d'utilisation. »

Autres informations

Nouveautés de la plateforme Denodo 9

Blog Denodo 9

À propos de Denodo

Denodo est un leader dans la gestion des données. La plateforme Denodo primée est la première plateforme d'intégration, de gestion et de livraison de données utilisant une approche logique pour permettre la BI en libre-service, la science des données, l'intégration de données hybrides/multi-cloud et les services de données d'entreprise. Réalisant plus de 400 % de ROI et des millions de dollars de bénéfices, les clients de Denodo dans les grandes entreprises et les entreprises de taille moyenne dans plus de 30 industries ont reçu un retour sur investissement en moins de 6 mois. Pour plus d'informations, visitez denodo.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 juin 2024 à 05:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :