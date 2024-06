Xinhua Silk Road : une entreprise de vêtements de sport du sud-est. La ville chinoise de Quanzhou dévoile une tenue neutre en carbone pour l'équipe de Chine aux prochains Jeux olympiques de Paris





PÉKIN, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le géant chinois de l'habillement sportif Anta, également partenaire officiel du Comité olympique chinois, a dévoilé mardi la tenue que portera la délégation chinoise lors des cérémonies de remise des médailles pendant les prochains Jeux olympiques de Paris.

L'image montre le design de la tenue de l'équipe de Chine pour les cérémonies de remise des médailles aux prochains Jeux olympiques de Paris.

Anta, dont le siège se trouve à Quanzhou, dans la province de Fujian, dans le sud-est de la Chine, est une entreprise de premier plan dans l'industrie de la chaussure et de l'habillement, qui illustre les efforts déployés par la ville pour promouvoir la fabrication intelligente.

Intégrant de multiples technologies vertes, la production de la nouvelle tenue dévoilée utilise des fibres recyclées pour réduire de plus de 50 % les émissions de carbone, et est certifiée par une organisation faisant autorité comme étant un équipement olympique neutre en carbone.

Le célèbre réalisateur chinois Zhang Yimou, directeur artistique des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de 2008 et des Jeux olympiques d'hiver de 2022, a fait office de consultant pour la conception de la tenue. Celle-ci intègre des éléments du dragon chinois et allie des techniques traditionnelles telles que le gaufrage, le patchwork et la broderie.

Le style chinois classique et les couleurs présentées par la tenue mettent non seulement en valeur la richesse et la beauté de la culture chinoise, mais reflètent également l'esprit des athlètes chinois de la nouvelle génération qui sont prêts à se surpasser.

