Yard Force présente le panneau solaire portable 100 W LX SPP10 - Votre solution de charge solaire idéale

Yard Force est fier de dévoiler le panneau solaire portable 100 W LX SPP10, un chargeur solaire très efficace et polyvalent conçu pour fournir une alimentation optimale en conjonction avec les stations d'alimentation Yard Force. Parfait pour les activités de plein air et les besoins en énergie d'urgence, le LX SPP10 garantit une énergie fiable et écologique où que vous alliez. Le panneau solaire portable Yard Force 100 W est maintenant disponible sur Amazon.de ici.

Caractéristiques principales du panneau solaire portable Yard Force 100 W LX SPP10 :

Alimentation électrique mobile : spécialement conçu pour maximiser les performances lorsqu'il est associé aux stations d'alimentation Yard Force, ce panneau solaire de 100 W affiche un taux d'efficacité impressionnant de 23,5 % et une transparence de 95 % pour une conversion efficace de l'énergie solaire en énergie électrique.

Conception étanche : grâce à sa construction sans soudure, le panneau solaire Yard Force 100 W est étanche, ce qui le rend parfait pour toutes les activités de plein air. Que ce soit en camping, en randonnée ou en situation d'urgence, ce panneau solaire assure une alimentation continue par tous les temps.

Protection et flexibilité : la mallette de transport incluse, dotée d'une poignée, protège le panneau solaire pendant le transport. Les supports réglables permettent un positionnement flexible et le panneau peut être connecté à d'autres panneaux solaires pour augmenter la puissance.

Technologie intelligente : équipé de plusieurs sorties (1x 65 W PD, 1x 18 W USB-A QC, 1x 12 W USB-A et 1x 19,5 V CC 5521) le panneau solaire Yard Force 100 W est compatible avec les stations d'alimentation Yard Force. Il comprend une puce IC intelligente qui reconnaît les appareils connectés, maximise la vitesse de charge et protège contre la surcharge et la saturation.

Compatibilité parfaite : idéal pour une utilisation avec les stations d'alimentation Yard Force LX PS300, LX PS600 et LX PS1200, le panneau solaire 100 W permet une alimentation autonome pendant les activités de plein air, vous assurant ainsi de rester connecté et alimenté.

Populaire auprès de la clientèle en Allemagne :

Le panneau solaire portable Yard Force 100 W LX SPP10 a rapidement gagné en popularité sur le marché allemand pour sa fiabilité et son efficacité. Disponible sur Amazon.de, ce panneau solaire continue de faire l'objet de commentaires positifs et d'une forte demande de la part de clients satisfaits.

Pour plus d'informations et pour acheter le panneau solaire portable Yard Force 100 W, rendez-vous sur Amazon.de.

À propos de Yard Force :

Yard Force est un leader mondial en matière d'outils de jardinage innovants et d'équipements motorisés d'extérieur. Connus pour notre engagement envers la qualité, la performance et la satisfaction client, nous nous efforçons d'améliorer l'expérience d'extérieur avec nos produits de pointe. Yard Force s'engage à fournir des solutions fiables et efficaces qui répondent aux besoins divers de nos clients.

28 juin 2024 à 03:50

