SANY Marine et SGP collaborent pour favoriser le développement durable et la coopération stratégique dans les ports d'Arabie saoudite





SHANGHAI, 27 juin 2024 /CNW/ - Le 25 juin, SANY Marine, une filiale de SANY Heavy Industry, a signé un accord historique avec Saudi Global Ports Company (SGP), une coentreprise entre PSA International et des partenaires locaux, afin de promouvoir le développement durable et la coopération stratégique dans les ports saoudiens. Cette entente, qui comprend l'achat de 80 camions électriques, représente la plus importante commande de camions électriques au monde.

Des personnalités de renom ont assisté à la cérémonie de signature, dont M. Rayan AlBakri, sous-ministre des Transports d'Arabie saoudite, Edward Tah, chef de la direction de SGP, Fu Weizhong, président de SANY Marine, et Tang Weibin, directeur général du marketing international de l'entreprise. Cet événement souligne l'engagement à stimuler la croissance durable dans l'industrie portuaire.

SGP, une coentreprise entre PSA, le Public Investment Fund (PIF) et Al Blagha Group, vise à accélérer le développement à faibles émissions de carbone et la modernisation des ports de PSA. Les camions électriques de SANY Marine contribueront à la lutte contre les changements climatiques en conformité avec les objectifs de développement durable du programme « Vision 2030 » de l'Arabie saoudite.

Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie de l'Arabie saoudite visant à se positionner comme une importante plaque tournante logistique mondiale reliant trois continents. L'installation, qui a reçu le titre de « port de l'année » lors de la remise des prix ShipTek 2024, disposera du plus grand parc de véhicules électriques au Moyen-Orient une fois la transaction conclue.

Les camions électriques de SANY joueront un rôle essentiel dans les opérations portuaires en réduisant les émissions atmosphériques et de gaz à effet de serre grâce à la technologie à zéro émission, protégeant ainsi l'environnement. Ils offrent également une plus grande efficacité énergétique et des économies de coûts d'exploitation et d'entretien.

Omar Hariri, président de l'Autorité portuaire saoudienne, a exprimé son enthousiasme à l'égard du contrat, déclarant : « Ce contrat contribue au développement et à la modernisation du port, ce qui en fait un centre logistique souple et durable. »

Plus tôt cette année, SANY Heavy Industry a livré 50 camions à benne en Arabie saoudite. Ces véhicules, qui s'ajoutent aux plus de 1 700 équipements déployés par SANY Heavy Industry sur le chantier de construction de NEOM, représentent une contribution importante au développement de la région.

SGP collabore avec SANY Marine, une filiale de SANY Heavy Industry, depuis 2013. À ce jour, environ 50 équipements portuaires mobiles et six ponts portiques sur pneus de caoutchouc ont été livrés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2449714/SANY_Marine_and_SGP_Collaborate_to_Advance_Sustainable_Development_and_Strategic_Cooperation_in_Saud.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/4786250/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

27 juin 2024 à 23:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :