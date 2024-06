La Fondation Vantage s'associe à Doorstep Library pour améliorer la littératie des familles vivant dans les régions défavorisées du Royaume-Uni





LONDRES, 27 juin 2024 /CNW/ - La Fondation Vantage est fière d'annoncer son partenariat avec Doorstep Library, un organisme de bienfaisance communautaire visant à améliorer la littératie qui se consacre à apporter la magie des livres et répandre le plaisir de la lecture directement dans les maisons des enfants de Londres. Dans le cadre de cette collaboration, la Fondation Vantage a fait don de 2 000 dollars américains à Doorstep Library, dans le but d'améliorer le développement de la littératie et de favoriser l'amour de la lecture chez les enfants, leur permettant d'améliorer leur propre destin.

Doorstep Library exerce ses activités dans des régions défavorisées, principalement à Londres, pour veiller à ce que chaque enfant ait accès à des livres et puisse profiter de la lecture. Chaque semaine, des bénévoles rendent visite aux familles, leur apportent des livres, partagent des histoires et encouragent les parents à lire avec leurs enfants.

Une étude du National Literacy Trust et de Chase[1] souligne le besoin urgent de mettre en place ce type d'initiative, révélant qu'un parent ou un aidant sur cinq dépense moins pour les livres de ses enfants en raison de difficultés financières. Comme une école primaire d'État sur sept n'a pas accès à une bibliothèque, de nombreux enfants passent à côté d'occasions d'apprentissage préscolaire essentielles.

On peut constater l'impact de Doorstep Library à travers de nombreuses histoires touchantes. Un jour, Josh, un garçon de neuf ans qui n'avait jamais lu à voix haute pendant les séances, a surpris tout le monde en demandant à lire son livre aux bénévoles et à sa mère. Même s'il a eu de la difficulté avec certains mots, Josh a lu le livre en entier, marquant un tournant important dans son parcours de lecture.

Il y a aussi Nia, 8 ans, qui a expliqué à Katie Bareham, cheffe de la direction de Doorstep Library, pourquoi elle croyait que Doorstep Library était si important. Nia a dit : « Quand nous serons grands, nous nous souviendrons que c'était le meilleur moment de la semaine, et nous lirons aussi avec nos enfants. » Cette réflexion souligne l'impact durable du travail de Doorstep Library.

« Nous brisons le cycle des enfants à qui on ne lit pas, pour le plaisir et le bonheur qui en découlent. Ce que nous voulons créer pour ces enfants, ce sont des souvenirs qui leur dureront toute leur vie et qui, espérons-le, favoriseront la transmission du plaisir de lire à la prochaine génération », a déclaré Katie Bareham.

« La lecture ouvre la voie à de nouveaux univers d'imagination et de connaissances », a déclaré Steven Xie, directeur général de la Vantage Foundation. « Nous sommes ravis d'apporter notre soutien et d'offrir à un plus grand nombre d'enfants l'accès à des livres, peu importe la situation économique de leur famille, et d'influencer positivement leur avenir. Le bon travail de Doorstep Library, qui consiste à encourager l'amour de la lecture, est une étape essentielle vers l'atteinte de cet objectif. »

