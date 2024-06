CCTV+ : DREAM CHASERS - TEN STORIES IN ONE CITY (épisode 1)





BEIJING, 27 juin 2024 /CNW/ - Épisode 1 : Heart of the Homeland: Le parcours de rêve de Li Yuefeng, chef de la direction de Beijing Anding Homecoming Agricultural Science and Technology Co., LTD.

Depuis le centre de Beijing, un voyage vers le sud de moins de 40 kilomètres vous transporte à l'ancienne ville d'Anding, dans le district de Daxing. Ici se trouve le plus grand jardin de mûriers anciens du nord de la Chine, et aussi un site unique exclusif à Beijing, ce qui lui a valu le nom de « ville natale des mûriers ». Aujourd'hui, ce vénérable jardin de mûriers accueille un nouveau voisin : la ferme scientifique et technologique taïwanaise Oneheart. Li Yuefeng, originaire de la région de Taïwan en Chine, construit une ferme intelligente sur cette terre avec ses partenaires.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2449522/video.mp4

