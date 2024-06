WestJet prend acte de la directive du ministre du Travail qui ordonne un arbitrage définitif et exécutoire pour conclure la première convention collective avec l'AMFA





La compagnie aérienne confirme qu'une intervention syndicale a été évitée et qu'aucun vol supplémentaire ne sera annulé

CALGARY, AB, le 27 juin 2024 /CNW/ - WestJet a reçu aujourd'hui la confirmation que le ministre du Travail a ordonné au Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) d'aider WestJet et la Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA) à conclure une première convention collective. Le CCRI a confirmé avoir reçu la directive et pris des mesures pour lancer le processus.

WestJet et l'AMFA se soumettront à un arbitrage définitif et exécutoire pour résoudre les clauses en suspens de la convention collective. La compagnie aérienne prend acte de la directive du ministre d'assurer la paix industrielle et l'AMFA a confirmé qu'elle s'y conformera. Par conséquent, il n'y aura pas de grève ou de lock-out et la compagnie aérienne n'annulera plus de vols.

« Grâce aux mesures prises par le gouvernement, les projets de voyage estivaux des Canadiens ont été protégés et nous sommes sur la voie de la résolution, a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et chef d'exploitation du groupe. Nous reconnaissons les conséquences importantes que les annulations initiales continuent d'avoir sur nos invités et nos employés. Nous apprécions sincèrement leur patience et leur compréhension alors que nous reprenons nos activités. »

WestJet reprend ses activités normales le plus rapidement et efficacement possible, tout en assurant le plus haut degré de sécurité. Les invités qui voyagent sont encouragés à continuer de vérifier l'état de leurs vols avant de se rendre à l'aéroport.

À propos de WestJet

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

27 juin 2024 à 21:54

