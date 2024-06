Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 28 juin 2024





QUÉBEC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 28 juin 2024. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Pelletée de terre officielle pour l'agrandissement du CHSLD de Chandler (prise d'images)

Heure : 10 h 30

Lieu : Chandler

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et députée de Prévost, Mme Sonia Bélanger, et de la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin.

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

Mêlée de presse en marge de la pelletée de terre

Heure : vers 10 h 45

Lieu : Chandler

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et députée de Prévost, Mme Sonia Bélanger, et de la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin.

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

Annonce importante pour le déploiement du réseau cellulaire au Québec

Heure : 13 h 00

Lieu : Saint-Elzéar-de-Bonaventure

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de l'adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité) et député d'Orford, M. Gilles Bélanger, et de la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin.

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

Activité de pêche (prise d'images)

Heure : 14 h 00

Lieu : Saint-Elzéar-de-Bonaventure

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin.

Le lieu sera confirmé seulement aux représentants des médias accrédités.

Les caméras, journalistes et photographes doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à [email protected].

27 juin 2024 à 19:51

