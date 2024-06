Le gouvernement du Canada et la Tla-o-qui-aht First Nation signent un protocole d'entente visant à répondre aux priorités de la communauté et à faire progresser la réconciliation





TLA-O-QUI-AHT HA-HOULTHEE, TOFINO, BC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Elmer Frank, conseiller en chef de la Tla-o-qui-aht First Nation, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ont annoncé la signature du protocole d'entente Hisiikcumyin, qui décrit les efforts de collaboration et la voie à suivre entre la Tla-o-qui-aht First Nation et le gouvernement du Canada pour répondre aux priorités de la communauté et faire progresser la réconciliation.

Le protocole d'entente vise à :

établir un climat de confiance entre les parties;

définir une voie à suivre pour les discussions et les négociations en cours;

déterminer les principales priorités de négociation;

établir clairement un processus d'élaboration conjointe d'accords contraignants.

Le parcours qui nous a menés à cet accord remonte à plus de 20 ans, c'est-à-dire à 2003 et à la signature initiale d'un accord entre la Tla-o-qui-aht First Nation et le gouvernement du Canada. Dans cet accord, le Canada a accepté de transférer deux parcelles de terre. Par la suite, 86 hectares de terres de la réserve de parc national Pacific Rim ont été transférés et la communauté de Ty-Histanis [ta-yus-taa-nis] a été créée. Mais de nombreuses années plus tard, le transfert d'une deuxième parcelle de terre n'a toujours pas été réalisé, et la signature du protocole d'entente d'aujourd'hui montre la voie à suivre pour honorer notre engagement.

Le protocole d'entente permettra la collaboration entre la Tla-o-qui-aht First Nation et le gouvernement du Canada sur des priorités clés, notamment les possibilités de développement économique, la préservation et la revitalisation de la langue, la satisfaction des besoins en matière de logement et d'infrastructure, l'autonomie gouvernementale, la reconnaissance et la mise en oeuvre du titre et des droits des Tla-o-qui-aht, ainsi que des occasions accrues de partager les possibilités, la gestion et l'intendance dans la réserve de parc national Pacific Rim.

La vision de la Tla-o-qui-aht First Nation est celle d'une communauté où le respect, la collaboration et la célébration font partie intégrante de la vie quotidienne. Enracinés dans le principe His-shuk-nish-tsa-waak («?tous ensemble nous ne sommes qu'un?»), les efforts des Tla-o-qui-aht se concentrent sur la restauration et la promotion des valeurs traditionnelles parallèlement à l'amélioration des services offerts à tous les membres. Guidée par la force d'une administration et d'une gouvernance qui honorent ses Ha'wiih (chefs héréditaires) et ses lois naturelles, la Tla-o-qui-aht First Nation aspire à un avenir harmonieux et prospère.

Le protocole d'entente élaboré conjointement guidera les discussions fondées sur les droits, contribuera à renouveler les relations de nation à nation et fera progresser la vision de la Première Nation en matière d'autodétermination. Cette entente illustre le travail réalisé par le Canada pour mettre en oeuvre le plan d'action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Citations

« Le protocole d'entente signé aujourd'hui vise à réparer les erreurs du passé et à remédier à l'engagement non tenu du gouvernement fédéral. Cette entente marque une étape importante dans notre engagement à l'égard de la réconciliation et du partenariat avec la Tla-o-qui-aht First Nation. En soutenant les priorités et les aspirations de la Tla-o-qui-aht First Nation, nous honorons notre responsabilité commune de faire respecter les droits ancestraux et de construire ensemble un avenir meilleur. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La signature d'aujourd'hui marque une étape dans notre cheminement vers l'établissement de véritables relations de nation à nation. Cette entente permettra d'accroître les avenues de développement économique et de partager la gestion et l'intendance de la réserve de parc national Pacific Rim. Nous espérons que la signature de ce protocole d'entente permettra aux Tla-o-qui-aht de progresser dans la guérison des préjudices causés par les politiques qui les ont séparés de leurs terres ancestrales, de leur culture et de leur identité. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nous sommes heureux de signer le protocole d'entente Hisiiscumyin avec le Canada et nous remercions le ministre Anandasangaree de s'être déplacé jusqu'à Tla-o-qui-aht Ha-Houlthee pour souligner cet événement. Il s'agit d'un jalon important sur la voie de la réconciliation. Les Tla-o-qui-aht se réjouissent des travaux à venir et invitent le Canada à collaborer avec eux pour respecter les engagements de longue date. Il y aura des obstacles à surmonter à mesure que nous améliorons nos relations avec le Canada, nous acceptons ces défis et nous savons qu'ils existent pour nous rappeler de nous battre et de travailler dur pour continuer à trouver des solutions permettant d'améliorer la vie de nos enfants et celle des nombreuses générations de Tla-o-qui-aht à venir. »

Elmer Frank, conseiller en chef

Tla-o-qui-aht First Nation

Les faits en bref



Les membres de la Tla-o-qui-aht First Nation habitent sur la côte ouest de l'île de Vancouver , notamment à Tofino , en Colombie-Britannique, et dans ses environs.

, notamment à , en Colombie-Britannique, et dans ses environs. La Première Nation compte 12 réserves indiennes; il y a deux réserves habitées et trois situées dans le périmètre de la réserve de parc national Pacific Rim .

. La Nation des Tla-o-qui-aht compte plus de 1200 membres.

La langue de la Nation est un dialecte du nuuu-chah-nulth connu sous le nom de nuu-chah-nulth central (nuu?aan?u?).

L'administration compte une cinquantaine d'employés. On y constate une croissance continue au fur et à mesure des progrès en matière de développement local, des terres et de l'économie des Tla-o-qui-aht.

En raison des traditions bien ancrées de la Nation, le système de gouvernance des Tla-o-qui-aht honore les Ha'wiih traditionnels (chefs héréditaires) en offrant aux membres des services qui promeuvent et défendent les valeurs traditionnelles.

