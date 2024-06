Cameco publie son rapport sur le développement durable 2023





Cameco (TSX : CCO; NYSE : CCJ) publie ce jour son rapport sur le développement durable 2023. Ce rapport présente les initiatives en matière de développement durable et les principales mesures qui font état des progrès réalisés par Cameco à ce jour et du progrès continu de ses rapports sur le développement durable.

« Notre mission est de fournir de l'énergie à un monde à l'air pur. Alors que le monde cherche à se décarboner, nous voulons également participer et être un partenaire actif dans la lutte contre le changement climatique. Je suis fier des mesures que nous avons prises pour réduire notre empreinte carbone, nous focaliser sur la protection de l'environnement et faire en sorte que notre lieu de travail soit plus solidaire et plus représentatif des communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons », a déclaré Tim Gitzel, CEO de Cameco.

« Cameco s'engage à fournir des rapports de qualité sur les questions de développement durable à ses investisseurs, ses clients, ses employés, aux organismes de réglementation, aux peuples autochtones locaux et aux communautés touchées par ses activités ».

Dans ce rapport, Cameco a intégré les indicateurs clés de performance pertinents du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et a continué sur sa lancée vers l'intégration des recommandations de la Task-Force on Climate Related Financial Disclosure (TCFD). Le rapport peut être téléchargé ou lu en ligne à l'adresse suivante www.cameco.com/about/sustainability

Le rapport Cameco sur le développement durable 2023 comprend plusieurs points forts :

Pour la première fois, le rapport comprend notre estimation de la valeur totale des émissions du Scope 3 et notre méthode de quantification. Nous avons commencé à nous engager auprès de nos principaux partenaires et fournisseurs de la chaîne de valeur afin de connaître leurs activités en matière de gestion de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les possibilités qui s'offrent pour les réduire.

Nous avons achevé l'installation d'un nouveau système d'eau de refroidissement en circuit fermé dans notre usine de transformation de Port Hope, ce qui évite d'avoir recours à de l'eau de surface pour le refroidissement à passage unique et réduit ainsi la consommation d'énergie et les prélèvements d'eau.

Nous avons développé des voies de décarbonation sur mesure pour tous les sites contrôlés au niveau opérationnel, qui comprennent des idées recueillies à partir de plus de 160 suggestions de projets de décarbonation reçues dans toute l'entreprise.

En 2023, nous avons réalisé des évaluations des risques physiques dans toutes nos opérations de livraison de carburant, en développant les activités réalisées lors des opérations dans le nord de la Saskatchewan en 2022.

Nous avons offert des stages à 18 autochtones, dont 13 femmes.

En 2023, environ 50 % des employés de Cameco, dans le nord de la Saskatchewan, étaient des personnes autochtones et 74 % de toutes les dépenses de services pour nos sites dans le Nord ont été effectuées auprès d'entreprises locales appartenant à des entreprises locales.

« Les avantages de l'énergie nucléaire, qui permet de fournir une énergie sans carbone, constante et fiable, sont reconnus dans le monde entier dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et de la sécurité énergétique. Face à la demande croissante d'électricité, nous pensons que les pays du monde entier se tournent vers Cameco pour se procurer le combustible nécessaire à la décarbonation de leur économie », a déclaré M. Gitzel. « Notre acquisition conjointe de Westinghouse, fournisseur mondial de technologies, de produits et de services nucléaires spécialisés, devrait renforcer notre activité principale et élargir notre couverture à l'ensemble du cycle du combustible nucléaire ».

« Nos réalisations touchant les priorités en matière de développement durable sont essentielles pour nous permettre d'exploiter la dynamique croissante de l'industrie nucléaire ».

Le conseil d'administration et l'équipe de direction de Cameco supervisent la stratégie, l'exécution et les rapports de l'entreprise en matière de développement durable. En plus de la SASB et de la TCFD, le rapport contient d'autres indicateurs clés de performance qui, d'après nous, ont une incidence importante sur la durabilité à long terme de Cameco, avec certains d'entre eux qui sont propres à notre entreprise et d'autres qui se fondent sur le cadre des normes de la GRI que nous avons utilisées comme base de nos rapports de durabilité avant 2020. Pour la troisième année consécutive, nous avons obtenu un rapport d'assurance limitée d'un tiers sur certains indicateurs de performance.

Profil

Cameco est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de combustible à l'uranium nécessaire pour alimenter en énergie un monde à l'air pur. Notre position concurrentielle repose sur notre participation majoritaire dans les plus grandes réserves mondiales à haute teneur et sur nos opérations à faible coût, ainsi que sur nos importants investissements dans tout le cycle du combustible nucléaire, notamment nos participations dans Westinghouse Electric Company et Global Laser Enrichment. Les services publics du monde entier comptent sur Cameco pour leur fournir des solutions globales en matière de combustible nucléaire afin de produire une énergie nucléaire sûre, fiable et sans émission de carbone. Nos actions sont cotées aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la Saskatchewan, au Canada.

Mise en garde concernant les informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations considérées comme des informations ou des déclarations prospectives en vertu des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (que nous appelons informations prospectives), notamment : notre engagement à faire progresser constamment nos rapports sur le développement durable, notre vision et nos opinions sur la transition vers une économie à faible émission de carbone et notre volonté d'être un partenaire actif dans la lutte contre le changement climatique, la demande d'électricité propre et le rôle de l'énergie nucléaire; nos attentes concernant le rôle de Cameco et le rôle de l'énergie nucléaire plus généralement dans la lutte contre le changement climatique; notre engagement à fournir des rapports de qualité sur les questions de développement durable; notre engagement envers les principaux partenaires et fournisseurs de la chaîne de valeur en matière d'activités de gestion de l'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre et les possibilités de réduction; ne plus avoir recours à de l'eau de surface à certaines fins; l'incidence de l'acquisition de Westinghouse sur nos activités, et d'autres questions. Ces informations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de carbone et la poursuite de la transition vers une économie à faible émission de carbone, la demande d'énergie propre et la contribution que l'énergie nucléaire pourrait apporter à la réduction du changement climatique; notre engagement et notre capacité à faire progresser nos objectifs climatiques, environnementaux et sociétaux. Ces informations sont soumises à un certain nombre de risques, en particulier : le risque de ne pas atteindre dans les délais prévus les objectifs de réduction des émissions de carbone, voire ne pas les atteindre du tout; le risque que la demande d'électricité propre n'atteigne pas le niveau escompté, ou que l'énergie nucléaire ne contribue pas à la réduction des émissions de carbone comme prévu; le risque que nos estimations et prévisions, ainsi que les données qui les sous-tendent, soient inexactes; le risque que nous soyons confrontés à des défis inattendus ou à des retards dans la réalisation de nos objectifs climatiques, environnementaux et sociétaux, et que ceux-ci n'atteignent pas les résultats escomptés, en totalité ou en partie; et le risque que notre acquisition de Westinghouse ne produise pas les avantages que nous avions escomptés, voire même aucun. D'autres hypothèses et risques sont détaillés dans la mise en garde concernant les informations prospectives de notre rapport ESG et aux pages 4 à 6 de notre rapport de gestion. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse représentent notre point de vue actuel et les résultats réels peuvent différer de manière significative. Les informations prospectives sont destinées à vous aider à comprendre notre point de vue actuel et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Nous ne mettrons pas nécessairement à jour ces informations, à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne nous y obligent.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 juin 2024 à 18:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :