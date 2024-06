ImmunoPrecise nomme Kristin Taylor au poste de directeur financier





ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (la « société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA), une société de recherche et de technologie biothérapeutique axée sur l'IA, a le plaisir d'annoncer la nomination de Kristin Taylor au poste de directeur financier, avec effet immédiat. Mme Taylor a occupé le poste de directeur financier par intérim depuis le 19 septembre 2023 et occupe désormais cette fonction de manière permanente.

Mme Taylor est une dirigeante financière chevronnée qui possède une grande expérience des entreprises en phase de démarrage et des entreprises à forte croissance, qu'elles soient privées, financées par des fonds de capital-investissement ou cotées en bourse. Elle possède une solide expérience en matière de pilotage de la croissance, d'établissement d'infrastructures et de mise en oeuvre de stratégies efficaces de création de valeur dans des environnements dynamiques et évolutifs. Avant de rejoindre l'IPA, Mme Taylor a été directrice financière de Bay West LLC et de B-MoGen Biotechnologies Inc. et elle a occupé des fonctions de gestion des marchés des capitaux et des liquidités chez Prime Therapeutics et Medtronic. Avant son expérience en entreprise, elle a occupé des fonctions techniques et de conseil dans le domaine de la comptabilité publique. Son expertise couvre les stratégies de croissance et leur concrétisation, la collecte de fonds et les recapitalisations, la diligence raisonnable et l'intégration des acquisitions, l'analyse financière, la comptabilité, l'audit et la conformité fiscale, la direction et le développement du personnel, le développement des processus et les initiatives informatiques, ainsi que les relations avec le conseil d'administration et les investisseurs.

Mme Taylor est titulaire d'un MBA en finance et en gestion stratégique de la Carlson School of Management de l'université du Minnesota, où elle a bénéficié de la bourse Carlson. Elle détient aussi une licence en administration des affaires avec une spécialisation en comptabilité et une mineure en communication. Elle est également expert-comptable certifié (inactive).

« Nous sommes ravis d'accueillir Kristin au sein d'ImmunoPrecise en tant que nouvelle directrice financière », a déclaré Jennifer Bath, PDG d'IPA. « Son expérience considérable et ses résultats probants en matière de direction financière seront inestimables pour la poursuite de notre croissance et de nos initiatives stratégiques. Ses performances au cours de son intérim ont été remarquables et nous ne doutons pas de sa capacité à diriger nos opérations financières. »

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

La famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et des systèmes complexes d'intelligence artificielle pour supporter ses technologies propriétaires dans la découverte d'anticorps basée sur une bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques très spécialisés et complets, afin de soutenir ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux produits biologiques contre les cibles les plus problématiques. ImmunoPrecise Antibodies Ltd. possède plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « famille IPA »). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ipatherapeutics.com.

Déclarations prospectives :

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui sont basées sur les attentes actuelles et impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations incluent nos attentes concernant l'impact de Kristin Taylor en tant que directrice financière et notre croissance future ainsi que notre performance financière.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats effectifs diffèrent, comprennent les conditions économiques, les changements réglementaires et d'autres risques décrits en détail dans les documents que nous déposons auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières des États-Unis et du Canada. Nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

