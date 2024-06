Robert Day, un ancien professeur de l'Université de Sherbrooke, déclaré coupable à la suite d'une enquête du Commissaire à la lutte contre la corruption





MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - Hier, 26 juin, M. Robert Day a reconnu sa culpabilité aux chefs d'accusation de fraude, de production de faux et d'emploi, possession ou trafic d'un document contrefait.

De 2012 à 2018, alors qu'il était professeur et chercheur au département de chirurgie du Service d'urologie de la Faculté de médecine et des sciences de l'Université de Sherbrooke, M. Day a frauduleusement réclamé des remboursements de dépenses à l'aide de faux documents.

La perte subie par l'Université de Sherbrooke se chiffre à 109 132,95 $ et provient en totalité de fonds dédiés à la recherche, notamment dans la lutte contre le cancer.

Rappelons qu'en janvier dernier, M. Day avait également été reconnu coupable dans une poursuite intentée par Revenu-Québec pour avoir éludé des droits de 26 060,30 $ dans le cadre du même stratagème. M. Day avait alors été condamné à payer des amendes totalisant 38 325,38 $.

Les observations sur la peine auront lieu le 25 octobre 2024.

Ce verdict de culpabilité est le résultat direct de l'enquête menée par le Commissaire à la lutte contre la corruption.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption (CLCC) est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Rappelons que toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur son site Web.

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

27 juin 2024 à 17:41

