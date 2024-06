RBC Gestion d'actifs Indigo Inc. annonce des modifications à certains fonds communs de placement et fonds en gestion commune Indigo RBC





TORONTO, le 27 juin 2024 /CNW/ - RBC Gestion d'actifs Indigo Inc. (« RBC Indigo Inc. ») a annoncé aujourd'hui des changements à plusieurs de ses fonds, notamment le changement de nom des parts des séries D et DT, une réduction des frais de gestion pour certains fonds et le lancement des parts de série F pour les fonds en gestion commune Indigo RBC et certains fonds communs de placement Indigo RBC.

Changement de nom des parts des séries D et DT des fonds Indigo RBC

Les parts des séries D et DT des fonds Indigo RBC deviendront respectivement des parts de séries F et FT dès le 27 juin 2024. Les parts de série F et de série FT seront offertes aux investisseurs participant à un programme de rémunération des services ou à un programme intégré dont le courtier est le promoteur, et détenant des comptes d'exécution des ordres seulement, y compris des comptes de courtiers exécutants et d'autres comptes pour lesquels aucune évaluation de la convenance n'est effectuée.

Réduction des frais de gestion de certains fonds Indigo RBC

À compter du 27 juin 2024, les frais de gestion des parts de la série F et de la série FT des fonds suivants seront réduits :





Frais de gestion Fonds Série Actuellement À compter du

27 juin 2024 Fonds en prêts hypothécaires Indigo RBC F 0,85 % 0,675 % Fonds d'obligations mondiales de sociétés Indigo RBC F 1,00 % 0,75 % Fonds de créance de marchés émergents Indigo RBC F 1,00 % 0,75 % Fonds de revenu mensuel Indigo RBC F/FT 0,75 % 0,65 % Fonds de revenu mensuel en dollars US Indigo RBC F/FT 1,05 % 0,775 % Fonds équilibré canadien Indigo RBC F 0,90 % 0,85 % Fonds de dividendes Indigo RBC F 0,90 % 0,75 % Fonds d'actions Indigo RBC F 0,90 % 0,75 % Fonds de marchés émergents Indigo RBC F 1,25 % 1,125 % Fonds de marchés émergents Indigo RBC II F 1,25 % 1,125 % Fonds d'actions chinoises Indigo RBC F 1,25 % 1,125 % Fonds d'actions indiennes Indigo RBC F 1,25 % 1,125 %

RBC Indigo Inc. revoit périodiquement ses frais de gestion.

Lancement des parts de série F de certains fonds Indigo RBC

À compter du 8 juillet 2024 ou autour de cette date, RBC Indigo Inc. lancera des parts de série F des fonds en gestion commune Indigo RBC, des fonds indiciels Indigo RBC et du Fonds en obligations canadiennes à court/moyen terme Indigo RBC (collectivement, les « fonds »). Les parts de série F des fonds seront offertes aux investisseurs participant à un programme de rémunération des services ou à un programme intégré dont le courtier est le promoteur, et détenant des comptes d'exécution des ordres seulement, y compris des comptes de courtiers exécutants et d'autres comptes pour lesquels aucune évaluation de la convenance n'est effectuée. Les parts des séries actuelles des fonds en gestion commune Indigo RBC deviendront des parts de série Gestion commune.

RBC Gestion d'actifs Indigo Inc. lancera des parts de série F pour les fonds suivants :

Série Série Frais de

gestion Fonds en obligations canadiennes à court/moyen terme Indigo RBC F 0,50 % Fonds indiciel d'actions Indigo RBC F 0,50 % Fonds indiciel d'actions internationales Indigo RBC F 0,50 % Fonds indiciel d'actions de marchés émergents Indigo RBC F 0,50 % Fonds en gestion commune marché monétaire canadien Indigo RBC F 0,35 % Fonds en gestion commune obligations canadiennes Indigo RBC F 0,50 % Fonds en gestion commune de dividendes canadiens Indigo RBC F 0,75 % Fonds en gestion commune actions canadiennes Indigo RBC F 0,75 % Fonds en gestion commune actions de sociétés canadiennes à petite capitalisation Indigo RBC F 1,00 % Fonds en gestion commune actions américaines Indigo RBC F 1,00 % Fonds en gestion commune actions internationales Indigo RBC F 1,00 % Fonds en gestion commune prêts hypothécaires Indigo RBC F 0,675 % Fonds en gestion commune obligations mondiales à rendement élevé Indigo RBC F 0,75 % Fonds en gestion commune obligations mondiales liées à l'inflation Indigo RBC F 0,675 % Fonds en gestion commune titres de marchés émergents Indigo RBC F 1,125 % Fonds en gestion commune de créance de marchés émergents Indigo RBC F 0,75 % Fonds en gestion commune mondial en actions immobilières Indigo RBC F 1,00 %

Investisseurs non-résidents

À compter d'aujourd'hui, sauf à titre exceptionnel, RBC Indigo n'acceptera plus d'ordres d'achat pour des clients non-résidents du Canada. Un non-résident désigne toute personne qui habite dans un pays étranger de façon permanente, temporaire ou aux fins de l'impôt. Cette restriction s'applique à tous les types de compte.

Les clients non-résidents qui détiennent déjà des parts de fonds en gestion commune ou de fonds communs de placement Indigo RBC peuvent les conserver. Il en va de même pour les clients qui deviendront des non-résidents. Toutefois, les achats supplémentaires (y compris les cotisations préautorisées) de fonds existants ou nouveaux ne seront pas acceptés. Les rachats, les réinvestissements de distributions et les reclassements (c.-à-d. les échanges entre séries du même fonds) seront permis.

Vous trouverez d'autres renseignements dans le prospectus simplifié des fonds en gestion commune et des fonds communs de placement Indigo RBC à l'adresse https://www.rbcindigo.com.

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi ainsi que des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés.

Les fonds en gestion commune et fonds communs de placement Indigo RBC sont offerts par RBC Indigo Inc. et distribués par des courtiers autorisés au Canada. RBC Indigo Inc. fait partie du groupe de sociétés de RBC GMA et est une filiale en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

