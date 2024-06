Infobip est de nouveau reconnu par Gartner® comme un Leader des plateformes communicationnelles





La plateforme mondiale de communications cloud Infobip vient d'être nommé Leader du marché des plateformes de communication en tant que service (CPaaS) par le cabinet d'analystes Gartner pour la deuxième année dans le Gartner Magic Quadranttm 2024 des plateformes de communication en tant que service. Infobip a été reconnu pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision.1

Le rapport Gartner intitulé Top 10 Trends in Enterprise Communication Services 2024 note la croissance de l'IA générative alors que « L'année 2023 a vu la montée de l'IA générative comme un disrupteur majeur touchant presque tous les domaines technologiques. » L'enquête Gartner CIO and Technology Executive Survey identifie l'expérience client, améliorant les marges et la croissance des revenus, assurant la conformité/réduisant les risques, et augmentant l'efficacité des employés comme les principaux résultats attendus des investissements dans les technologies numériques d'entreprise.

Infobip a investi dans son AI Hub pour des expériences client conversationnelles optimisées par l'IA qui résolvent des problèmes commerciaux. L'entreprise a également été parmi les premières au monde à lancer des API réseau conformes Camara dans le cadre de l'initiative GSMA Open Gateway.

Silvio Kuti?, CEO, Infobip, déclare : « Comme l'explique Gartner, les entreprises accordent la priorité aux résultats commerciaux, aux expériences d'achat et aux modèles de consommation cloud lors de l'achat de services de communication. »2 C'est pourquoi nous innovons à travers toutes les couches de la pile technologique pour permettre aux entreprises de transformer numériquement leurs interactions avec les clients. Alors que le marché CPaaS continue de croître, Infobip reste la plateforme de communication à pile complète omnicanale pour chaque plateforme. »

Clause de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne valide aucun des éditeurs, produits ou services présentés dans ses publications de recherche, et ne recommande pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux classés. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l'organisme de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, quant à cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage donné.

1 Gartner, « 2024 Magic Quadrant for Communications Platform as a Service (CPaaS) » par Lisa Unden-Farboud, Ajit Patankar, Pankil Sheth, Brian Doherty, 24 juin 2024

2 Gartner, « Top 10 Trends in Enterprise Communication Services for 2024 » par Ajit Patankar et al, 19 février 2024

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'international et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos d'Infobip

Infobip est une plateforme mondiale de communication cloud permettant aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client. Accessibles via une plateforme unique, les solutions d'engagement omnicanal, d'identité, d'authentification des utilisateurs et de centres de contact d'Infobip aident les entreprises et les partenaires à surmonter la complexité des communications des consommateurs pour augmenter et accroître leur fidélité. La plateforme offre une technologie native avec une capacité d'atteindre plus de sept milliards d'appareils mobiles et d'objets sur six continents connectés à plus de 9 700 connexions. Infobip a été créé en 2006 et est dirigé par ses cofondateurs, Silvio Kuti? (CEO), Roberto Kuti? et Izabel Jeleni?.

