Le ministre Vandal annonce un investissement visant à appuyer des projets dirigés par des Autochtones





S'élevant à plus de 1,4 million de dollars, l'investissement de CanNor permettra de soutenir dix entreprises et organismes dirigés par des Autochtones dans le Nord pour moderniser et agrandir leurs infrastructures, acheter de l'équipement et proposer de nouveaux services à leurs clients

IQALUIT, NU, le 27 juin 2024 /CNW/ - Il est crucial d'établir des partenariats avec les entreprises et les communautés autochtones afin de créer plus d'avenues de développement économique dans le Nord. Entre autres, le Canada appuiera des projets dirigés par des Autochtones dans les trois territoires, lesquels permettront de créer une voie vers l'avenir grâce à la créativité, à de nouvelles idées et à l'innovation.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé que le gouvernement du Canada investit plus de 1,4 million de dollars pour appuyer dix projets dirigés par des Autochtones au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Ce financement aidera des entreprises et organismes dirigés par des Autochtones à créer des programmes, à accroître leur efficacité en proposant leurs services en ligne, à acheter de l'équipement moderne, et à agrandir et à moderniser leurs infrastructures.

Grâce à de tels investissements, le gouvernement du Canada appuie des projets permettant d'accroître la participation des communautés et des entreprises autochtones du Nord à des possibilités économiques dans cette partie du pays, renforçant ainsi les économies des trois territoires.

Citations

« La réconciliation économique avec les Autochtones est un élément clé de l'édification d'économies fortes dans le Nord. Notre gouvernement travaille de concert avec des entreprises et des organismes autochtones pour saisir les occasions, créer des emplois et stimuler les économies locales. Ces projets fournissent des sources de revenus essentielles qui sont nécessaires pour offrir aux communautés des avantages économiques significatifs et pour contribuer à la prospérité de l'avenir pour les gens du Nord. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« L'appui aux projets dirigés par des Autochtones est essentiel à la promotion des droits des Autochtones, du développement économique et du bien-être des communautés. Par l'intermédiaire de CanNor, notre gouvernement investit dans des projets qui renforcent les capacités et le potentiel des entreprises et des organismes autochtones et qui stimulent la croissance économique dans le Nord. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« L'innovation et la croissance économique dans le Nord reposent sur la créativité, le leadership et le dévouement des entrepreneurs, des groupes communautaires et des organismes de développement économique autochtones. Nous sommes fiers d'appuyer ces projets, qui favorisent une croissance économique inclusive et durable et qui profitent aux résidents et aux communautés nordiques dans leur ensemble. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui est versé dans le cadre de la gamme habituelle de programmes de développement économique de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, notamment le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord), le Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) et le volet Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) du Programme de possibilités économiques pour les Autochtones du Nord.

IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada . Le Fonds pour l'emploi et la croissance fournit un financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à positionner les économies locales pour une croissance à long terme. Le PPCPE a pour but de rehausser la capacité de développement économique des communautés autochtones et d'accélérer le développement économique dans les trois territoires. Dans cet objectif, il apporte aux communautés des Premières Nations, inuites et métisses, ainsi qu'aux communautés non inscrites, le soutien financier dont elles ont besoin pour rehausser leurs capacités et pour se préparer à planifier les possibilités économiques.

Les programmes de développement économique de CanNor soutiennent des projets qui favorisent le développement économique communautaire durable, qui stimulent le développement et la croissance des entreprises, et qui facilitent l'innovation.

27 juin 2024 à 16:30

