Aperçu de l'état de préparation de la CSRD en UE : Une étude complète par denxpert EHS Software

BUDAPEST, Hongrie, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- denxpert, fournisseur SaaS de gestion de données SSE et durabilité, a publié une étude complète sur l'état de préparation de la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive) dans l'Union européenne. L'étude fournit des informations uniques sur l'état actuel de la sensibilisation à la directive CSRD dans les États membres de l'UE et des informations précieuses pour les entreprises qui souhaitent se conformer à la directive CSRD.

La CSRD fixe les exigences en matière de rapports sur le développement durable pour les grandes entreprises cotées en bourse qui opèrent dans l'UE. L'étude de denxpert révèle des analyses et des chiffres fascinants sur le degré de préparation des entreprises à cette directive, alors que les obligations de déclaration doivent débuter en 2025.

Principales conclusions de l'étude :

? L'Europe de l'Ouest et du Nord sont en tête pour ce qui est de la sensibilisation à la CSRD, tandis que l'Europe centrale et de l'Est sont à la traîne.

? Les plus grandes économies d'Europe de l'Ouest et du Sud comptent le plus grand nombre d'entreprises soumises au règlement CSRD.

? La densité de la solution montre une large sélection en Europe de l'Ouest et du Nord, mais une sélection étonnamment faible dans les principaux pays d'Europe du Sud.

? C'est dans la région du Benelux, suivie des pays nordiques, que l'intérêt des utilisateurs est le plus fort.

? On s'attend à une augmentation dynamique de la demande de solutions logicielles de reporting CSRD, en particulier dans les économies moins matures d'Europe centrale et de l'Est.

? Les entreprises de l'UE reconnaissent de plus en plus l'importance de la directive CSRD - et l'approche des échéances - et veulent commencer à s'y préparer rapidement.

« Notre étude fournit des informations précieuses sur les différents niveaux de préparation à la CSRD en Europe », a déclaré Robert Winkler, fondateur et président-directeur général de denxpert. « Nous pensons que ces informations aideront les entreprises à mieux comprendre leur situation et à se préparer efficacement aux obligations d'information à venir, soit en mettant en oeuvre une solution logicielle CSRD, soit en utilisant les services de conseil relatifs à la CSRD ».

Pour obtenir des données par pays et une analyse approfondie, téléchargez gratuitement l'étude ici : https://www.csrdsoftware.com/downloads/csrd-readiness-in-the-eu

