Belkin franchit le cap du million d'écouteurs pour enfants vendus





Belkin, une marque leader d'électronique grand public depuis 40 ans, annonce aujourd'hui avoir franchi un cap majeur : la vente d'un million d'unités d'écouteurs pour enfants dans le monde. La gamme variée de styles et de couleurs de Belkin, ainsi que son engagement en faveur de la qualité, ont consolidé sa position de leader dans les produits audio pour enfants.

Ces dernières années, Belkin a réalisé des avancées considérables dans la création de produits audio de haute qualité à son siège mondial d'El Segundo, en Californie. En s'appuyant sur l'expertise d'ingénieurs acoustiques chevronnés, Belkin a développé sa gamme exclusive SOUNDFORM, combinant un design élégant et un son exceptionnel répondant à toutes les préférences.

Tous les produits audio Belkin sont soumis à des tests rigoureux pour garantir une qualité, un design et une fonctionnalité de premier plan. Pour les écouteurs pour enfants, les limites de volume garantissent une expérience d'écoute sûre filaire et sans fil. Pour ajouter du plaisir et de la personnalité, les casques SOUNDFORM Mini comprennent des autocollants pour les enfants afin de personnaliser leurs écouteurs en fonction de leur style unique.

« Je suis ravi de voir la croissance de la gamme audio pour enfants. Nous sommes incroyablement fiers des produits que nous avons créés, qui offrent des expériences amusantes et divertissantes aux enfants et aux parents », déclare Steve Malony, CEO, Belkin International. « Nous sommes extrêmement fiers de concevoir des produits parfaits pour un usage quotidien. Nous n'avons jamais fait les choses à la hâte avec nos produits, et nous nous assurons toujours que les parents peuvent faire confiance à Belkin pour offrir des produits de qualité qui sont sûrs pour leurs enfants. »

Une sûreté et une qualité sonores exclusives

Le Belkin Signature Sound est une question d'équilibre : basses profondes, voix cristallines et aigus précis. Conçu pour reproduire un son riche et immersif de home cinéma avec une excellente réponse de fréquence, les utilisateurs peuvent garder le volume à un niveau sûr sans en perdre une miette. La sécurité étant une valeur fondamentale dans tous les produits Belkin, Belkin Signature Sound permet de garder un son clair, même aux volumes les plus bas.

Dans le cadre de son processus de tests audio, Belkin utilise des microphones spéciaux pour tester tous les écouteurs, assurant ainsi des mesures sonores précises. Belkin applique les normes sectorielles et utilise un signal de test spécifique pour la cohérence, ainsi qu'un émetteur Bluetooth pour assurer des résultats de test fiables. Au lieu de s'appuyer uniquement sur ses propres résultats de laboratoire, la société confirme ses conclusions avec les résultats de deux laboratoires indépendants supplémentaires. Ce processus garantit que les niveaux de volume du casque Belkin sont précis et sûrs pour tout le monde.

Les produits audio Belkin préférés des enfants :

Casque filaire SoundForm Mini pour enfants : casque de qualité supérieure conçu pour les enfants, parfait pour l'apprentissage à distance, les voyages et le streaming de contenu en ligne. Ce casque dispose d'un plafond de volume à 85 dB, de commandes faciles à utiliser et d'un design robuste à l'épreuve des chocs.

Casque sans-fil SoundForm Mini pour enfants : idéal pour l'apprentissage à distance, les longs trajets en voiture et le divertissement, ce casque sans fil est livré avec un plafond de volume à 85 dB pour protéger les jeunes oreilles et prolonger la durée de vie de la batterie pour une écoute toute la journée.

Écouteurs sans-fil SoundForm Nano 2 pour enfants : ces écouteurs apportent un vrai sans fil aux jeunes utilisateurs. Les enfants de 7 ans et plus bénéficient d'une utilisation toute la journée avec cinq tailles d'embouts antimicrobiens avec un ajustement parfait. Prêts pour la musique, la vidéo et l'apprentissage, le Nano 2 offre 8 heures d'écoute et 20 heures de charge supplémentaires dans le boîtier.

Casque sans-fil SoundForm Inspire pour enfants : ce casque sans fil confortable et de haute qualité est conçu spécialement pour les enfants. La charge USB-C rapide apporte jusqu'à 35 heures d'écoute avec une charge complète. La technologie Safe Sound limite le volume à 85 dB pendant l'apprentissage à distance, les voyages ou le streaming.

Disponibilité :

Le casque filaire SoundForm Mini pour enfants est disponible sur Belkin.com, Amazon et d'autres revendeurs agréés pour 24,99 USD.

est disponible sur Belkin.com, Amazon et d'autres revendeurs agréés pour 24,99 USD. Le casque sans-fil SoundForm Mini pour enfants est disponible sur Belkin.com, Amazon et d'autres revendeurs agréés pour 34,99 USD.

est disponible sur Belkin.com, Amazon et d'autres revendeurs agréés pour 34,99 USD. Les écouteurs sans-fil SoundForm Nano 2 pour enfants sont disponibles sur Belkin.com et d'autres revendeurs agréés pour 34,99 USD.

sont disponibles sur Belkin.com et d'autres revendeurs agréés pour 34,99 USD. Le casque sans-fil SoundForm Inspire pour enfants est disponible sur Belkin.com, Amazon et d'autres revendeurs agréés pour 39,99 USD.

Pour de plus amples renseignements à propos des casques Belkin Kids, rendez-vous sur le site web.

À propos de Belkin

Belkin est un chef de file californien du secteur des accessoires qui propose depuis 40 ans des produits primés dans les domaines de l'alimentation, de la protection, de la productivité, de la connectivité et de l'audio. Avec ses produits conçus et élaborés dans le sud de la Californie et vendus dans plus de 100 pays à travers le monde, Belkin a toujours concentré son attention sur la recherche et le développement, les communautés, l'éducation, la durabilité et, avant tout, les personnes qu'elle dessert. Depuis ses débuts modestes dans un garage de Californie du Sud en 1983, Belkin est devenue une multinationale technologique diversifiée. Notre principale inspiration demeure la planète sur laquelle nous vivons et le lien qui existe entre les personnes et la technologie.

