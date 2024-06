Caldera Medical annonce le parrainage de l'équipe Cynisca Cycling pour promouvoir la santé et l'autonomisation des femmes





Caldera Medical, un chef de file mondial de la santé pelvienne féminine, est fier d'annoncer son parrainage de l'équipe Cynisca Cycling. Ce partenariat reflète l'engagement indéfectible de Caldera Medical à promouvoir la santé et l'autonomisation des femmes grâce au sport et à l'engagement communautaire.

Cynisca Cycling, une équipe cycliste féminine d'élite, se consacre à accompagner les athlètes féminines et à promouvoir l'égalité des genres dans le sport. La collaboration avec Caldera Medical, reconnu pour ses efforts humanitaires dans le domaine de la santé des femmes, devrait avoir un impact significatif tant sur le plan sportif que dans le domaine de la santé.

« Nous sommes ravis de partager ce nouveau développement entre notre équipe et Caldera Medical », déclare Robin Farina, directrice des opérations et de la performance, Cynisca. « À l'instar de Cynisca, Caldera s'est engagé à soutenir les femmes. Grâce à notre collaboration, nous continuerons à les accompagner dans le sport et dans la vie. »

« Notre parrainage de Cynisca Cycling s'harmonise parfaitement avec la mission de Caldera Medical d'améliorer la qualité de vie des femmes dans le monde entier », déclare Bryon Merade, CEO, Caldera Medical. « Pour nous, l'autonomisation des femmes dans le sport contribue à leur bien-être général et à leur santé. En soutenant Cynisca Cycling, nous visons à souligner l'importance de l'activité physique, de la résilience et de la communauté pour la santé des femmes. »

L'implication de Caldera Medical auprès de Cynisca Cycling englobera :

Ateliers santé et bien-être : organisation d'ateliers axés sur la santé pelvienne, le bien-être mental et la santé physique globale pour les athlètes et leurs communautés.

Campagnes de sensibilisation : lancement de campagnes conjointes pour sensibiliser le public aux problèmes de santé des femmes et à l'importance des examens réguliers et des modes de vie actifs.

Engagement communautaire : participation à des événements et activités communautaires qui favorisent la santé et l'autonomisation des femmes.

Ce parrainage représente une étape importante dans la mission plus large de Caldera Medical d'améliorer la santé des femmes à l'échelle mondiale. Ce partenariat avec Cynisca Cycling fournira une plateforme dynamique pour promouvoir la santé, la forme physique et l'autonomisation des femmes, en harmonie avec les valeurs fondamentales de Caldera que sont la compassion, l'excellence et l'innovation.

À propos de Caldera Medical

Caldera Medical est une société de dispositifs médicaux exclusivement axée sur la santé féminine, avec pour mission d'améliorer la qualité de vie des femmes. Caldera Medical développe, fabrique et met sur le marché des produits chirurgicaux de la plus haute qualité pour le traitement de l'incontinence urinaire à l'effort, du prolapsus des organes pelviens, des polypes et des fibromes.

Caldera Medical tisse des relations étroites avec les chirurgiens et continue de se développer autour d'un principe d'intimité avec sa clientèle. En partenariat avec ses clients chirurgiens, Caldera Medical dispose du plus grand programme humanitaire parmi toutes les entreprises de santé féminine. La société s'est engagée à traiter un million de femmes dans les populations mal desservies à travers le monde d'ici 2027.

À propos de Cynisca Cycling

Cynisca Cycling est une équipe continentale féminine enregistrée auprès de l'UCI (CYN-USA), dédiée à fournir l'inspiration et le soutien nécessaires aux femmes pour atteindre les plus hauts niveaux dans le cyclisme. L'équipe fournit un accompagnement et des conseils professionnels autour d'un programme de course composé des principaux événements européens et américains.

Lancée en 2022 en partenariat avec USA Cycling, l'équipe a commencé à courir en 2023 avec une formation internationale comprenant aujourd'hui douze cyclistes nord-américaines qui détiennent trois titres nationaux et un titre de championnat panaméricain. Parmi les autres pays représentés figurent la France, l'Irlande et le Canada. Cynisca s'engage à payer équitablement les athlètes féminines et à offrir des opportunités d'emploi aux femmes.

27 juin 2024 à 16:00

