NMG publie les résultats des votes de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire et fait le point sur l'avancement de sa stratégie commerciale

Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) a tenu aujourd'hui son assemblée générale annuelle et extraordinaire virtuelle des actionnaires (« l'Assemblée »), qui a été suivie par une présentation corporative. L'équipe de direction de NMG a présenté aux actionnaires une mise à jour des principaux projets de la Société, des ententes avec les clients d'ancrage Panasonic Energy Co., Ltd. (« Panasonic Energy »), filiale en propriété exclusive de Panasonic Holdings Corporation (« Panasonic ») (TYO : 6752), et General Motors Holdings LLC, filiale en propriété exclusive de General Motors Co. (collectivement, « GM ») (NYSE : GM), les discussions commerciales complémentaires ainsi que le plan de croissance.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a ajouté : « Les jalons fondamentaux franchis depuis le début de l'année nous ont permis de positionner NMG comme un producteur de matériel d'anode actif de premier plan, avec des partenariats commerciaux solides et la propriété à 100 % des deux exploitations de graphite naturel projetées les plus importantes et les plus avancées d'Amérique du Nord. Notre équipe travaille maintenant activement à l'avancement de l'ingénierie afin de refléter les spécifications des produits de nos clients d'ancrage et de définir des plans d'exécution pour livrer notre Phase 2, la mine Matawinie et l'usine de matériaux de batteries de Bécancour. »

Questions mises au vote à l'Assemblée et résultats

Chacune des huit personnes candidates figurant dans la circulaire d'information de la direction datée du 21 mai 2024, fournie en amont de l'Assemblée, a été réélue au conseil d'administration de la Société.

Les actionnaires ont aussi adopté les autres résolutions présentées, soit la nomination de PricewaterhouseCoopers LLP à titre d'auditeur externe jusqu'à la prochaine assemblée annuelle de la Société et l'octroi au conseil d'administration de l'autorité de fixer sa rémunération, ainsi que la ratification et la confirmation du régime d'options d'achat d'actions de la Société.

Les résultats détaillés des votes tenus à l'égard de l'élection sont les suivants :

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Nom de la personne candidate Voix en faveur % de voix en faveur Abstentions % d'abstentions Stephanie Anderson 44 178 608 99.78% 99 409 0.22% Daniel Buron 44 172 257 99.76% 105 759 0.24% Eric Desaulniers 44 137 201 99.68% 140,815 0.32% Arne H Frandsen 44 100 938 99.60% 177,078 0.40% Jürgen Köhler 44 046 203 99.48% 231,813 0.52% Nathalie Pilon 44 181 060 99.78% 96,957 0.22% James Scarlett 44 060 774 99.51% 217,242 0.49% Andrew Willis 43 399 924 99.37% 278,092 0.63%

NOMINATION ET RÉMUNÉRATION DE L'AUDITEUR PRICEWATERHOUSE COOPERS LLP

Voix en faveur % de voix en faveur Abstentions % d'abstentions 48 025 453 99.86% 65 632 0.14%

RATIFICATION ET CONFIRMATION DU RÉGIME D'OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

Voix en faveur % de voix en faveur Voix contre % de voix contre 43 390 421 98% 887 595 2%

Les résultats des votes tenus à l'égard de tous les points abordés lors de l'Assemblée sont détaillés dans le rapport de la Société sur les résultats des votes, qui peut être consulté sur le profil SEDAR de NMG au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov.

Avancement de la stratégie commerciale de NMG

La Société met actuellement à jour les résultats de l'étude de faisabilité de la phase 2 de son projet intégré de transformation du minerai au matériel d'anode afin de refléter les dernières avancées technologiques, les exigences spécifiques des clients d'ancrage, l'optimisation du budget et d'autres développements de la planification du projet. Les résultats de cet exercice soutiendront le financement du projet alors que NMG poursuit ses discussions avec de multiples agences et programmes gouvernementaux, investisseurs stratégiques et prêteurs en vue de la décision d'investissement définitive (« DID »). Les travaux préliminaires sur chaque site constituent une base solide pour le lancement de la construction une fois le financement minimum atteint. La Société a formé son équipe principale de projet et a choisi un modèle de gestion de projet intégré pour assurer un plus grand contrôle sur la direction du projet ainsi qu'une réduction des coûts de gestion du projet et d'investissements globaux.

NMG fait également état de progrès dans le développement d'équipements à zéro émission pour la mine de Matawinie grâce à des ententes stratégiques avec Caterpillar Inc. (« Caterpillar »). L'implication directe des équipes techniques et minières respectives permet d'élaborer une solution intégrée adaptée au site de Matawinie, couvrant la flotte, l'infrastructure de recharge et la gestion du site d'exploitation.

La Société est activement engagée avec d'autres clients potentiels de niveau 1 pour des ententes d'achat sur le reste de sa production de matériel d'anode actif de la phase 2, accompagnés d'investissements stratégiques. En outre, l'acquisition récente du projet minier Uatnan, un actif clé pour étayer la phase 3 de NMG, offre un profil commercial évolutif aligné sur la croissance du marché occidental qui devrait atteindre près de 2,7 TWh d'ici la fin de la décennie (Benchmark Mineral Intelligence, juin 2024). Par conséquent, la Société a commencé à évaluer des sites industriels pour l'établissement d'usines de matériaux de batterie afin de raffiner cette production, notamment au Québec, en Europe et aux États-Unis, à proximité de sa clientèle potentielle.

La géopolitique, avec l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine sur des éléments critiques de la transition énergétique, y compris le graphite, les batteries et les véhicules électriques, a créé des fortes tendances de marché favorables pour la Société au cours des derniers mois. La Chine, qui contrôle plus de 95 % de la production mondiale de graphite sphérique (Benchmark Mineral Intelligence, février 2024), a annoncé des restrictions sur les exportations de graphite, tandis que les États-Unis ont défini des limitations sur les composants de batteries ou les minéraux critiques provenant de Chine ou de sociétés contrôlées par la Chine, et ont annoncé le rétablissement des tarifs sur le graphite en provenance de Chine.

Ces tensions commerciales amplifient la pression exercée sur les fabricants de batteries et de véhicules électriques pour obtenir du graphite, en particulier dans un contexte de croissance soutenue. En effet, les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté de 19 % d'une année à l'autre (Rho Motion, mai 2024), tandis que le marché du stockage de l'énergie a presque triplé en 2023 (BloombergNEF, avril 2024).

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite est une société intégrée qui développe des opérations responsables d'exploitation minière et de fabrication avancée pour approvisionner l'économie mondiale en matériel d'anode actif carboneutre, qui alimente les véhicules électriques et les systèmes de stockage de l'énergie renouvelable. La Société cherche à établir une source pleinement intégrée de matériel d'anode actif en graphite au Québec, au Canada, du minerai aux matériaux pour batteries. Grâce à ses normes ESG enviables et à ses partenariats structurants avec des clients d'ancrage, NMG est en voie de devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries lithium-ion et de véhicules électriques en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. www.NMG.com

Mise en garde

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations décrivant la mise à jour de l'étude de faisabilité de sa phase 2 reflétant les avancées technologiques, les exigences spécifiques des clients d'ancrage, l'optimisation du budget et d'autres développements de la planification du projet, afin de soutenir le financement du projet, et les discussions avec diverses agences gouvernementales, investisseurs stratégiques et bailleurs de fonds, ainsi que les avantages de son modèle d'exécution du projet pour assurer un plus grand contrôle sur la direction du projet et la réduction des coûts de gestion de projet et d'investissements globaux, les discussions actives et les résultats positifs avec d'autres clients potentiels de premier plan pour la balance de sa production de matériel d'anode actif de la phase 2, les investissements stratégiques et le potentiel de la phase 3 du projet Uatnan pour répondre à la croissance du marché occidental, l'évaluation des sites industriels pour l'établissement d'usines de production pour cette production, et les résultats attendus des initiatives décrites dans ce communiqué de presse et les déclarations qui sont discutées dans le cadre de l'étude de faisabilité de la phase 3 du projet Uatnan, ainsi que les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » et ailleurs dans le communiqué de presse qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de certaines lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes actuelles comprennent notamment la capacité de la Société à mettre en oeuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité d'un financement ou d'un financement à des conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières, l'impact de l'inflation sur les coûts, les risques d'obtention des permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l'exploitation minière et de la production du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, y compris les modifications à la politique de la Chine concernant les restrictions sur les exportations de matériaux en graphite chinois, le risque d'acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque lié aux devises et aux taux de change, les développements technologiques, et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d'investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. Une description plus détaillée des risques et des incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 27 mars 2024, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. D'autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l'avenir. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

Les données sur le marché et l'industrie contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur des informations provenant de publications industrielles indépendantes, d'études de marché, de rapports et d'enquêtes d'analystes et d'autres sources accessibles au public. Bien que la Société estime que ces sources sont généralement fiables, les données sur le marché et l'industrie sont sujettes à interprétation et ne peuvent être vérifiées avec une certitude totale en raison des limites de la disponibilité et de la fiabilité des données brutes, de la nature volontaire du processus de collecte des données et d'autres limites et incertitudes inhérentes à toute enquête. La Société n'a pas vérifié de manière indépendante les données provenant de sources tierces auxquelles il est fait référence dans ce communiqué de presse et, par conséquent, l'exactitude et l'exhaustivité de ces données ne sont pas garanties.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedarplus.com), et pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Web de la Société à l'adresse : www.NMG.com.

27 juin 2024

