Medisca ouvre une nouvelle unité de reconditionnement de produits pharmaceutiques pour répondre à la demande mondiale en matière de médecine personnalisée





Medisca, un leader mondial des solutions pharmaceutiques personnalisées, a inauguré le 20 juin 2024 son nouveau centre de reconditionnement et de distribution à Plattsburgh, dans l'État de New York. L'événement a été célébré en compagnie de la précieuse équipe de Medisca à Plattsburgh, de partenaires commerciaux et de représentants de l'État et du gouvernement fédéral, dont la députée Elise Stefanik, le sénateur Dan Stec et le député Billy Jones.

« Cet événement marque l'achèvement du plus grand projet jamais entrepris par Medisca au cours de ses 35 années d'existence », a déclaré Antonio Dos Santos, fondateur et président de Medisca. « Cette nouvelle unité illustre les efforts soutenus et le dévouement du personnel de Medisca et illustre notre engagement à soutenir les demandes toujours plus nombreuses dans le domaine de la médecine personnalisée. »

Investissements constants dans le North Country

Après 32 ans de présence et d'investissement dans le North Country, l'ouverture du nouveau site de Medisca à Plattsburgh illustre la valeur de la main-d'oeuvre dans cette région.

« Le nouveau site de Medisca témoigne de la richesse de notre main-d'oeuvre locale. Il compte déjà 65 emplois locaux bien rémunérés et prévoit une extension ultérieure », a déclaré Elise Stefanik, membre du Congrès. « Cet investissement massif à Plattsburgh montre bien la force de notre région. Je suis fier de soutenir Medisca et les nombreuses industries qui investissent dans notre communauté et qui favorisent la prospérité économique des familles qui travaillent dur dans le nord de la ville et dans le North Country. »

Doublement de capacités pour répondre aux demandes croissantes en matière de médecine personnalisée

En regroupant les activités existantes sur un seul site équipé de machines modernes et de flux de travail automatisés, le nouveau centre renforcera considérablement le potentiel de l'entreprise à soutenir les divers groupes de soins de santé qu'elle dessert.

« Le nouveau site permettra notamment à Medisca d'accroître sa capacité à fournir des produits de qualité aux pharmaciens et aux professionnels de la santé, afin qu'ils puissent préparer des médicaments personnalisés et essentiels pour des patients comme vous et moi ? non seulement ici aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier », a déclaré Sanjay Goorachurn, président-directeur général de Medisca.

Chaque décision prise lors de la conception et de la construction du nouvel établissement a été motivée par la nécessité de mettre à profit l'innovation évolutive, de renforcer les systèmes qualitatifs établis et d'accorder la priorité à la santé, à la sécurité et au bien-être du personnel de Medisca. L'introduction de salles de production sur mesure classées ISO et l'utilisation de systèmes de gestion d'entrepôt personnalisés pour une traçabilité de bout en bout ont été des éléments clés à prendre en compte.

« Dans l'ensemble, le nouveau site est un exemple de technologie de pointe qui s'appuie sur l'innovation et des mesures rigoureuses de qualité et de sécurité pour protéger nos produits, notre personnel et l'environnement », a déclaré M. Dos Santos.

La nouvelle structure de Medisca Plattsburgh a fait l'objet d'une inspection satisfaisante de l'État de New York et d'un audit de la documentation et des systèmes par une tierce partie. D'autres licences et inspections d'agences sont en cours pour desservir les marchés des États-Unis et du reste du monde. Pour avoir un aperçu de la nouvelle structure, cliquez ici.

À propos de Medisca

Fondée en 1989, Medisca est un leader mondial de la médecine personnalisée et des solutions de chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. Son vaste portefeuille de plus de 2 000 produits est complété par une bibliothèque de plus de 10 000 formules de médicaments exclusives et personnalisées, une expertise et des services dans le domaine de la préparation pharmaceutique, de la formation continue en matière de soins de santé, des tests analytiques, etc. En fournissant des solutions adaptées à divers secteurs du bien-être dans le monde entier, Medisca comble les lacunes en matière de soins de santé et permet à tous de bénéficier d'un bien-être personnalisé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.medisca.com et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, et YouTube.

27 juin 2024 à 15:45

