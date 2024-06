LA FEDERAL ENERGY REGULATORY COMMISSION APPROUVE LE PROJET DE GNL CP2 DE VENTURE GLOBAL





ARLINGTON, Virginie, le 27 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Venture Global a publié la déclaration suivante concernant l'approbation par la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) du CP2 LNG, la troisième installation d'exportation de l'entreprise.

« Venture Global félicite la Commission et le personnel de la FERC pour leur examen et leur approbation indépendants et approfondis du CP2 LNG, a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global LNG. « Ce projet sera essentiel à la sécurité énergétique mondiale et au soutien de la transition énergétique, ainsi qu'à la création d'emplois et à la croissance économique en Louisiane et aux États-Unis. Nous apprécions les services du commissaire Clements au sein de la Commission et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler avec le président Phillips, la commissaire Christie et les commissaires nouvellement confirmés, ainsi qu'avec le personnel exceptionnel de la FERC. J'aimerais remercier l'équipe de Venture Global, qui a travaillé avec professionnalisme et grande détermination pour répondre à toutes les demandes de nos organismes de réglementation. « Nous nous réjouissons à l'idée d'obtenir rapidement l'approbation du département de l'Énergie des États-Unis pour ce projet, qui est essentiel à la sécurité mondiale et nationale. »

À ce jour, la phase initiale de CP2 a été vendue dans le cadre d'accords de vente et d'achat sur 20 ans avec ExxonMobil, Chevron, JERA, New Fortress Energy, INPEX, China Gas, SEFE et EnBW. De plus, CP2 LNG a récemment signé une entente d'achat d'énergie avec DTEK de l'Ukraine. Venture Global est en pourparlers actifs pour la capacité restante et a lancé d'importants travaux de construction hors site du projet.

27 juin 2024 à 15:30

