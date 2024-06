Un secteur des sciences de la vie québécois plus performant - 40 M$ à Umano médical pour contribuer à la conception de lits d'hôpitaux et de produits médicaux





L'ISLET, QC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec attribuent des aides financières totalisant 40 millions de dollars à Umano médical - une entreprise 100 % québécoise spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de lits, de matelas thérapeutiques et de produits complémentaires modernes et innovants - pour répondre aux besoins des établissements de soins de santé.

Les investissements qui seront faits permettront à l'entreprise de développer des produits afin de commercialiser de nouvelles solutions et de couvrir des dépenses en immobilisations. Ces dernières visent l'augmentation de la productivité et de la capacité de ses usines de L'Islet et de Lévis, situées dans la région de Chaudière-Appalaches.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui accompagné du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, et du député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest.

Le soutien financier se décline comme suit : un prêt de 20 millions de dollars est octroyé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, par l'entremise du programme ESSOR géré par Investissement Québec à titre de mandataire, tandis qu'un prêt du même montant provient des fonds propres d'Investissement Québec. Le projet, évalué à plus de 115 millions de dollars, mènera à la création de plus de deux cents emplois.

Les investissements ont pour objectif d'augmenter les efforts de recherche et développement et la capacité de production de l'entreprise afin de continuer d'offrir des produits avant-gardistes.

Citations :

« Les sciences de la santé forment un secteur stratégique qui a toujours été au coeur de nos priorités. En soutenant les démarches de recherche et d'innovation d'Umano médical, on favorise le développement de produits qui répondront aux besoins concrets exprimés sur le terrain dans le réseau. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je suis fier de voir se réaliser un projet qui contribue à la croissance de la Chaudière-Appalaches et, par le fait même, à la prospérité du Québec. Notre succès économique se mesure par le dynamisme entrepreneurial de la région et un secteur manufacturier créatif, innovant et performant. À l'évidence, Umano médical en fait partie! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Aujourd'hui, notre gouvernement met en valeur une entreprise qui fait la fierté de toute une région. Le secteur des sciences de la vie constitue l'un des plus importants effets de levier sur le plan social et sur la création de richesse collective au Québec. Umano médical est un bel exemple de réussite dans ce domaine. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« Depuis plus d'une décennie, Investissement Québec est heureuse de soutenir les projets de modernisation et de croissance d'Umano médical. Active dans deux des secteurs les plus névralgiques pour le développement économique du Québec et de nos régions, l'entreprise mise sur l'innovation pour améliorer les conditions dans les milieux de soins, pour les patients et les employés, en plus de faire rayonner l'expertise médicale québécoise sur la scène mondiale. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Nous sommes très fiers que le gouvernement du Québec et nos partenaires financiers continuent d'appuyer l'industrie médicale. Au quotidien, nos équipes sont déterminées à proposer des solutions innovantes pour nos clients répartis sur quatre continents. Cette annonce nous permet de poursuivre notre expansion et d'offrir des emplois stimulants dans la région. »

Robert Dion, coprésident Opération, finances et administration chez Umano médical

Faits saillants :

Umano médical fabrique des lits et des matelas d'hôpitaux modernes et novateurs ainsi que des produits médicaux complémentaires. L'entreprise emploie presque 500 personnes au total. Elle dispose de trois installations au Québec, soit à L'Islet, à Lévis et à Sherbrooke , et d'un bureau à Saint-Louis , au Missouri (États-Unis). Elle compte également une équipe de recherche et développement d'une centaine de personnes. Les produits sont maintenant distribués à travers le monde.

, et d'un bureau à , au (États-Unis). Elle compte également une équipe de recherche et développement d'une centaine de personnes. Les produits sont maintenant distribués à travers le monde. Le programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, appuie les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire augmenter l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. La société d'État offre aux entreprises de diverses tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à chacune des étapes de leur croissance.

