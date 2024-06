Une entreprise de Nanaimo reçoit plus de 3,1 millions de dollars pour stimuler le transport vert.





Le gouvernement du Canada aide les entreprises à croître localement et à être concurrentielles sur la scène internationale, tout en positionnant la Colombie-Britannique à titre de chef de file de la technologie propre

NANAIMO, BC, le 27 juin 2024 /CNW/ - D'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique, des entreprises tournées vers l'avenir mettent au point des solutions pour répondre aux défis environnementaux mondiaux. À Nanaimo, le spécialiste des compresseurs d'air VMAC - pour Vehicle Mounted Air Compressors - crée des options de transport commercial plus durables et contribue à une économie locale résiliente et concurrentielle.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 3,1 millions de dollars à VMAC pour accroître la production de sa technologie de compresseur d'air spécialement conçue pour les véhicules électriques lourds à usage commercial.

Les compresseurs mobiles de VMAC utilisent une technologie brevetée pour comprimer l'air utilisé pour alimenter certaines pièces de véhicules électriques à usage commercial, tels les freins. Cette technologie novatrice permet de limiter la consommation de carburant, de réduire les émissions et d'accroître l'efficacité opérationnelle.

VMAC utilisera ce financement du programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan pour agrandir son installation de fabrication, installer de nouvelles machines, mettre en oeuvre un plan de marketing et embaucher de nouveaux employés et employées. Les innovations de VMAC contribueront à répondre à la demande croissante pour des véhicules zéro émission.

L'investissement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement de PacifiCan à stimuler la fabrication de pointe et la technologie propre en Colombie-Britannique. Des projets comme celui-ci favorisent l'innovation, la croissance des revenus et la création d'emplois et soutiennent la vision de PacifiCan, soit de créer une prospérité durable pour tous les Britanno-Colombiens et Britanno-Colombiennes.

« Dans l'ensemble de la Colombie-Britannique, nos collectivités travaillent à bâtir un avenir plus propre et plus prospère. L'annonce d'aujourd'hui démontre l'engagement de PacifiCan à soutenir les entreprises locales, à favoriser leur croissance au Canada et à les aider à être concurrentielles à l'échelle internationale. Cet investissement donnera à VMAC les ressources dont elle a besoin pour répondre à la demande à l'égard de ses innovations et créer des emplois de bonne qualité ici, en Colombie-Britannique. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« VMAC souhaite exprimer sa reconnaissance pour le financement reçu dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan. Ce soutien nous permettra d'entrer sur de nouveaux marchés et d'accroître nos exportations, de créer de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication, d'investir dans une technologie et de l'équipement novateurs et d'améliorer nos procédés pour le développement d'une technologie propre fabriquée en Colombie-Britannique pour les véhicules lourds électriques. À titre de leader mondial en matière d'innovation dans le domaine de l'air comprimé, le nouveau projet commercial de VMAC soutient la transition mondiale vers un avenir carboneutre avec des compresseurs d'air pour freins pour les véhicules électriques commerciaux. »

- Brent Johnston, PDG, VMAC

Faits en bref

PacifiCan est l'agence de développement économique fédérale au service de la population de la Colombie-Britannique. Les programmes et les services de PacifiCan aident les entreprises, les organisations à but non lucratif et les collectivités à devenir plus fortes.

Le programme Croissance et productivité des entreprises réalise des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés afin d'aider les entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à compétitionner sur la scène internationale.

