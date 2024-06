CCTV+ : Ouverture de la 8e exposition Chine-Eurasie au Xinjiang





PÉKIN, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- La 8e exposition Chine-Eurasie s'est ouverte mercredi matin à Urumqi, dans la région autonome du Xinjiang Uygur au nord-ouest de la Chine.

D'une superficie de 140 000 mètres carrés, ce salon accueille les pavillons de 23 pays, de trois régions et d'une organisation internationale. Le Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan sont invités en tant que pays d'honneur tandis que Pékin, Shandong et Sichuan sont les villes et provinces invitées cette année.

Trois activités de jumelage en matière de commerce et d'investissement, dans les domaines de l'alimentation et des produits agricoles, du textile et de l'habillement, de l'énergie et des produits chimiques, seront organisées entre la Russie, les pays d'Asie centrale, occidentale et méridionale ainsi que les membres du Partenariat économique régional global (RCEP) au cours de l'exposition de cinq jours.

L'exposition China-Eurasia Expo est la seule exposition internationale et complète organisée au niveau de l'État dans le Xinjiang pour les pays asiatiques et européens. Elle a eu lieu sept fois depuis son lancement en 2011. Au total, plus de 12 200 exposants de plus de 70 pays et régions ont participé à l'événement, attirant un total de 2,16 millions de visiteurs.

