Chez Battery Ventures, Satoshi Harris-Koizumi promu associé et Collier Searle promue directrice





Battery Ventures, une société d'investissement mondiale axée sur la technologie, a annoncé aujourd'hui six nouvelles promotions internes dans trois bureaux, notamment celles de Satoshi Harris-Koizumi promu associé et de Collier Searle promue directrice.

M. Harris-Koizumi est basé à New York et se centre sur les investissements dans les logiciels en phase de développement et les investissements majoritaires, principalement aux États-Unis. Depuis qu'il a rejoint Battery il y a 12 ans, il a accompagné des entreprises technologiques transformant des secteurs allant de l'hôtellerie à la fabrication, en passant par l'ingénierie et la supply chain, entre autres.

Plus précisément, M. Harris-Koizumi a collaboré avec des entreprises de logiciels rachetées par Battery : Cambrio (spécialiste de la CAO/FAO, rachetée par Sandvik) ; HighJump (technologie de la supply chain, rachetée par Accellos) ; Mendix (technologie de plateforme low-code, rachetée par Siemens) ; et Olo (logiciel de commande de restaurants, NYSE : OLO). Il participe actuellement aux investissements de Battery dans la société de logiciels de contenu de produits 1WorldSync, la société de logiciels d'outils de développement AdaCore, la société de logiciels de gestion de clubs et de membres Clubessential Holdings, le fournisseur de logiciels de restauration Crunchtime, la société de logiciels de traduction Smartling et la société de logiciels de conception d'ingénierie Tech Soft 3D. Harris-Koizumi, surnommé Toshi, est titulaire d'une licence en économie de Dartmouth.

Mme Searle, également basée à New York, a rejoint Battery en 2020 et se centre sur les investissements en phase finale et les rachats en Europe et aux États-Unis. Elle participe aux investissements de Battery dans ORTEC, une société basée aux Pays-Bas qui fournit des logiciels d'aide à la décision et des capacités en matière de science des données, et dans Shiftmove, une société basée à Berlin qui fournit des solutions de « gestion de la mobilité » aux entreprises. Battery a créé Shiftmove l'année dernière après avoir acquis deux entreprises européennes complémentaires de gestion de flotte, Vimcar et Avrios. Avant de rejoindre Battery, Mme Searle a travaillé chez Apax Partners et Bank of America Merrill Lynch. Elle est titulaire d'une licence en philosophie et en sciences politiques de Middlebury.

« Nous sommes très heureux des promotions de Toshi comme associé et de Collier comme directrice », a déclaré Morad Elhafed, un commandité de Battery qui travaille en étroite collaboration avec les deux investisseurs. « Toshi s'est distingué à la fois en recherchant des transactions essentielles pour l'entreprise, notamment avec Cambrio, Clubessential, Mendix et Tech Soft, et, plus tard, en agissant comme conseiller de confiance auprès des dirigeants de notre portefeuille et en aidant leurs entreprises à se développer. De même, Collier a accompli un travail remarquable de recherche et de conseil, en particulier lorsque nous avons intensifié notre activité de rachat en Europe. C'est avec une grande satisfaction que nous les voyons poursuivre tous deux leur carrière chez Battery et apporter ainsi une valeur ajoutée à l'entreprise alors que nous entrons dans notre cinquième décennie d'investissement ».

Battery a également nommé deux nouveaux vice-présidents, Max Jessen et Stefan Momic, et deux nouveaux associés, Jack McGuinness et Grace Hermes. MM. Jessen et Momic sont tous deux basés à Boston et travaillent dans le secteur en pleine croissance des technologies industrielles et des outils pour les sciences de la vie. M. McGuinness, basé à Londres, se centre également sur les technologies industrielles et les outils des sciences de la vie, tandis que Mme Hermes travaille au bureau de Battery à New York et se centre sur les investissements dans les logiciels en phase finale de développement.

En début d'année, Battery a également annoncé la promotion d'Aaron Neil comme vice-président et de Luis-Luca de Haas comme associé. En outre, Matt Penney a été promu partenaire de la technologie de l'information.

À propos de Battery

Battery s'associe à des fondateurs et à des équipes de direction exceptionnels pour développer des activités de définition de catégorie sur des marchés tels que les logiciels et les services, l'infrastructure d'entreprise, la technologie grand public, l'informatique de santé, la technologie industrielle et les outils des sciences de la vie. Fondée en 1983, la société soutient des entreprises à tous les stades, allant de l'amorçage et du démarrage à la croissance et au rachat, et investit dans le monde entier à partir de bureaux à Boston, San Francisco, Menlo Park, New York, Londres et Tel Aviv. Suivez la société sur X @BatteryVentures, visitez notre site Web sur www.battery.com et retrouvez une liste complète des sociétés du portefeuille de Battery ici.

