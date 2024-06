Amsino Medical Group annonce un investissement transformateur de Novo Tellus





POMONA, Calif., 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Amsino Medical Group ("Amsino"), fournisseur mondial de dispositifs médicaux consommables, a le plaisir d'annoncer la clôture d'un investissement substantiel par Novo Tellus, une société d'investissement de premier plan spécialisée dans les investissements à long terme dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Novo Tellus connaît bien Amsino, avec qui elle a déjà collaboré pour créer une croissance substantielle entre 2011 et 2017. L'équipe de direction d'Amsino et Novo Tellus ont l'intention de travailler à nouveau en étroite collaboration pour développer la production mondiale d'Amsino, la R&D et l'engagement en faveur de la qualité afin d'offrir des solutions toujours meilleures aux clients du monde entier.

"Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat à long terme avec Novo Tellus", a déclaré le Dr Richard Y. Lee, président-directeur général d'Amsino Medical Group. "Novo Tellus a déjà fait ses preuves en tant que partenaire de croissance d'Amsino et partage notre engagement fondamental à fournir des innovations fiables et de la valeur à nos clients dans le monde entier."

"Nous travaillons déjà avec Novo Tellus pour faire d'Amsino un fournisseur médical mondial de nouvelle génération. Nous agrandissons nos installations de production aux États-Unis et développons notre chaîne d'approvisionnement afin d'offrir à nos clients davantage de solutions, plus proches du marché. Nous sommes fiers des relations à long terme que nous entretenons avec nos clients du secteur de la santé dans le monde entier, et nous investissons dans la recherche et la fabrication de pointe afin de mettre sur le marché des solutions de plus en plus performantes au fil du temps", a ajouté le Dr Lee.

Loke Wai San, associé directeur de Novo Tellus, a déclaré : "Nous croyons depuis longtemps à l'approche d'Amsino, qui consiste à fournir des consommables médicaux essentiels à des clients estimés dans le monde entier. Aujourd'hui, alors que la chaîne d'approvisionnement mondiale se modifie en réponse aux changements économiques et géopolitiques, nous avons écouté le marché et nous voyons une grande opportunité stratégique dans l'augmentation de la production américaine existante d'Amsino pour servir plus de clients, plus profondément, ici sur le marché national."

Robert Chen (Operating Partner) et Pei Shan Wong (Senior Vice President) de Novo Tellus ont déclaré à propos des perspectives mondiales d'Amsino : "Amsino a toujours été une entreprise mondiale, et même si nous développons nos activités aux États-Unis pour soutenir nos clients américains, nous cherchons à étendre l'empreinte et les activités mondiales d'Amsino. La chaîne d'approvisionnement mondiale exige désormais davantage des fournisseurs : plus de produits, plus de sites de production, une plus grande disponibilité et une chaîne d'approvisionnement plus courte. Grâce à son siège social aux États-Unis, à ses offres de marques établies et à son expérience approfondie des opérations aux États-Unis et en Asie, Amsino est stratégiquement positionné pour devenir un fournisseur de premier plan de consommables médicaux diversifiés à l'échelle mondiale."

L'investissement a été réalisé avec des fonds d'investissement de Novo Tellus, sans aucune dette, et a été clôturé en juin 2024. Novo Tellus et Amsino travaillent déjà activement à la construction de l'avenir de la société.

À propos du groupe médical Amsino

Amsino Medical Group, dont le siège se trouve à Pomona, aux États-Unis, est réputé pour son portefeuille complet de dispositifs médicaux, notamment des produits urologiques, de thérapie par perfusion et de soins aux patients. En mettant l'accent sur la qualité et l'innovation, Amsino s'est imposé comme un partenaire de confiance pour les prestataires de soins de santé du monde entier. Pour en savoir plus sur le partenariat avec Amsino, visitez amsino.com.

À propos de Novo Tellus

Novo Tellus est une société de capital-investissement qui se consacre à la création d'entreprises technologiques et industrielles durables en Asie du Sud-Est. La société se distingue par sa connaissance approfondie des évolutions de l'écosystème technologique mondial et par ses partenariats actifs et empathiques avec les équipes de direction afin de créer des entreprises durables et d'obtenir des retours sur investissement supérieurs. Pour en savoir plus sur le partenariat avec Novo Tellus, visitez le site novotellus.com.

