Singtel et Hitachi Digital s'associent pour développer des solutions d'IA industrielle

Singtel, l'un des principaux groupes de technologies de communication en Asie, et Hitachi Digital, qui représente la gamme étendue de services de transformation numérique de bout en bout et les ressources technologiques d'Hitachi, ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration qui associera l'expertise poussée d'Hitachi en matière d'IA à la plateforme Paragon de Singtel, la plateforme d'orchestration tout-en-un pour la 5G, l'edge computing et le cloud.

Hitachi Digital déploiera Paragon dans les laboratoires de R&D d'Hitachi Americas à Santa Clara, suivi d'un pilote dans une usine américaine pour les cas d'utilisation de l'industrie 4.0. Le pilote aura pour objectif de valider l'interopérabilité des applications IA d'Hitachi sur l'assurance qualité, la sécurité au travail, la formation immersive et la maintenance préemptive sur Paragon. L'essai permettra également l'intégration de Paragon avec les applications de cloud industriel et les services numériques d'Hitachi, afin de permettre aux entreprises de transcender les limites d'une connectivité et d'une productivité complexes et à faible latence.

Les applications d'IA industrielle préconstruites d'Hitachi, associées aux capacités d'orchestration réseau et multi-cloud de la plateforme Paragon, seront utilisées pour mettre au point de multiples offres liées à Paragon afin d'aider les clients à améliorer et à accélérer leurs activités dans le cloud. Par la suite, Hitachi Digital Services commercialisera ces offres en tant qu'intégrateur de systèmes agréé par Singtel Paragon, offrant ainsi une proposition de valeur unique aux entreprises clientes qui cherchent à exploiter de multiples protocoles de réseau pour assurer la transition numérique dans les environnements industriels.

M. Bill Chang, PDG de Digital InfraCo de Singtel, a déclaré : « Les entreprises du secteur en pleine croissance de l'Industrie 4.0 dépendent d'une connectivité fiable et qualitative pour assurer le bon déroulement de leurs activités. Nous sommes heureux de collaborer avec Hitachi Digital, en profitant de Paragon pour gérer ses besoins en connectivité et en cloud dans les sites de fabrication d'Hitachi. L'intégration des applications avancées d'IA d'Hitachi avec l'écosystème de Paragon améliorera notre gamme de solutions pour les entreprises manufacturières et leur permettra de modifier leurs opérations sans difficultés grâce à l'IA. »

M. Frank Antonysamy, Chief Growth Officer d'Hitachi Digital, a déclaré : « Hitachi a beaucoup investi dans la combinaison de décennies d'expertise en numérique, données, cloud, IA, cybersécurité et connectivité pour établir des solutions transformatrices pour les déploiements de l'Industry Cloud. Nos applications et services de conseil dans ce domaine ont été une partie intégrante du mouvement de digitalisation impactant les entreprises du monde entier. Nous anticipons le fait que ce partenariat avec Singtel nous permettra d'augmenter une fois de plus les capacités des technologies de nouvelle génération dans les environnements d'entreprise, permettant un nouveau niveau de productivité pour les clients. »

Les organisations ont souvent eu du mal avec les déploiements industriels de la 5G en raison de solutions complexes et fragmentées. L'IA a ajouté une nouvelle couche de complexité à cette équation, car les organisations tentent désormais également d'accélérer l'adoption de l'IA dans ces cas. Singtel Paragon est une solution complète qui leur permet de se connecter au réseau 5G et de déployer rapidement et de manière sécurisée, l'informatique de périphérie et l'IA sur l'infrastructure télécom, réduisant ainsi le temps de mise sur le marché et raccourcissant la courbe d'innovation.

La collaboration entre Singtel et Hitachi permettra d'associer des solutions interopérables à des services d'experts ; cette collaboration profitera grandement aux entreprises qui cherchent à faire face à la complexité de l'IA industrielle.

Pour plus d'informations sur la plateforme Paragon de Singtel, veuillez consulter : www.singtel.com/business/products-services/5g/paragon.

Pour plus d'informations sur la façon dont Hitachi Digital Services peut prendre en charge les futures implémentations de la plateforme Paragon, veuillez consulter : le site d'Hitachi Digital Services.

À propos de Singtel

Singtel est un groupe asiatique réputé dans le domaine des technologies de la communication. Il propose des services de connectivité de nouvelle génération, des infrastructures numériques et des activités numériques, notamment les centres de données régionaux Nxera et les services de TI régionaux NCS. Le groupe est présent en Asie, en Australie et en Afrique et compte plus de 780 millions de clients mobiles dans 21 pays.

Pour les consommateurs, Singtel propose une gamme complète et intégrée de services, notamment dans les domaines du mobile, du haut débit et de la TV. Pour les entreprises, Singtel offre une gamme complémentaire de solutions de mobilité de la main-d'oeuvre, d'hébergement de données, de cloud, d'infrastructure réseau, d'analyse et de capacités de cybersécurité.

Singtel se consacre à l'innovation continue, à l'exploitation de la technologie pour créer de nouvelles expériences clients captivantes, à l'accompagnement des entreprises dans leur transition numérique et à la formation d'un avenir numérique plus durable.

Pour de plus amples informations, visitez www.singtel.com.

À propos d'Hitachi Digital LLC

Hitachi Digital, une filiale à part entière d'Hitachi, Ltd., est responsable de l'accélération des activités numériques mondiales du groupe Hitachi. Elle y parvient en renforçant les moyens numériques et la collaboration entre les autres entreprises du groupe telles qu'Hitachi Vantara, GlobalLogic, Hitachi Energy, Hitachi Digital Services et Hitachi Rail, afin de fournir des stratégies numériques cohérentes et complètes pour les clients du groupe Hitachi. Hitachi Digital est dédiée à répondre aux demandes croissantes du marché en matière de transformation numérique, en particulier dans les secteurs des infrastructures sociales, notamment l'énergie et les transports, et dans les segments industriels tels que la fabrication. Visitez https://www.hitachi.us/digital-for-all/ pour plus d'informations.

À propos d'Hitachi Digital Services

Hitachi Digital Services, une filiale à part entière d'Hitachi, Ltd., est un fournisseur de services technologiques et de conseil numérique de pointe qui aide les entreprises à exploiter le plein potentiel de la transformation numérique axée sur l'IA. Grâce à un modèle d'exploitation unifié par la technologie pour le cloud, les données et l'IoT, la création de valeur de bout en bout pour les clients d'Hitachi Digital Services est établie grâce à l'innovation en ingénierie numérique, aux services d'implémentation, aux produits et aux solutions. S'appuyant sur plus de 110 ans d'innovation du groupe Hitachi dans divers secteurs, Hitachi Digital Services améliore la vie des gens aujourd'hui et construit une société durable pour le futur. Pour en savoir plus, visitez https://hitachids.com.

À propos d'Hitachi, Ltd.?

Hitachi mène des activités d'innovation sociale, créant une société durable grâce à l'utilisation des données et de la technologie. Nous relevons les défis de nos clients et de la société avec les solutions Lumada en utilisant des technologies de l'information (TI), es technologies opérationnelles (OT) et des produits. Hitachi opère dans trois secteurs d'activité : « systèmes et services numériques » - soutenant la transformation numérique de nos clients ; « Énergie verte et mobilité » - contribuant à une société décarbonée grâce aux systèmes énergétiques et ferroviaires ; et « Industries connectées » - connectant les produits via la technologie numérique pour fournir des solutions dans diverses industries. Guidés par le numérique, le vert et l'innovation, nous visons une croissance par la co-création avec nos clients. Les revenus de l'entreprise pour l'exercice 2023 (terminé le 31 mars 2024) se sont élevés à 8 564,3 milliards de yens, avec 573 filiales consolidées et environ 270 000 employés dans le monde. Pour plus d'informations sur Hitachi, veuillez visiter le site web de l'entreprise à l'adresse suivante : https://www.hitachi.com.

