Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et du Québec feront une annonce concernant la production d'aluminium de Rio Tinto





SAGUENAY, QC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, et le directeur exécutif des opérations Atlantique de Rio Tinto Aluminium, Sébastien Ross, prendront part à une conférence de presse concernant la production d'aluminium de l'entreprise Rio Tinto.

Date : Le vendredi 28 juin 2024

Heure : 10 h (heure de l'Est)

Lieu : Saguenay (Québec)

Les représentants des médias sont priés de communiquer par courriel avec les Relations avec les médias du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec à [email protected] pour confirmer leur participation à l'événement et pour en obtenir les détails au plus tard à 8 h (heure de l'Est) le 28 juin 2024. Ils sont également priés d'arriver au moins 15 minutes avant le début de l'événement.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

27 juin 2024 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :