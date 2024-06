Les entreprises ambulancières doivent respecter leur parole !





MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - La Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ), section locale 7300 du SCFP est incrédule face à l'attitude des employeurs qui refusent toujours de verser l'augmentation salariale de 6 % prévue pour la dernière année de la convention collective qui se terminait le 31 mars dernier. Les parties avaient convenu que les conditions salariales des paramédics seraient les mêmes que celles négociées l'an dernier pour les salariés de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) au sein du front commun. Des griefs syndicaux ont été déposés dans l'ensemble des sections locales représentées par la FTPQ et un processus d'arbitrage sera enclenché rapidement.

«?Les représentants des employeurs s'enfargent dans les fleurs du tapis et trouvent toutes sortes de raisons saugrenues pour ne pas ajuster les salaires en fonction de l'entente qu'ils ont signée. Ils nous demandent des contreparties qu'ils ont déjà?! Ça commence à ressembler à de la mauvaise foi?», a déclaré Benoit Cowell, président de la FTPQ.

Les représentants des deux associations d'employeurs privés, la Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ) et la Corporation des services d'ambulance du Québec (CSAQ) demandent les mêmes contreparties que celles accordées par les syndicats du réseau de la santé publique. Les conventions collectives des paramédics donnent déjà la possibilité aux employeurs de mettre à l'horaire des quarts de travail de douze heures et l'enjeu de la mobilité de la main-d'oeuvre est réglé depuis plusieurs années et n'a fait l'objet d'aucune demande lors des dernières périodes de négociation.

La FTPQ-SCFP 7300 est présente chez 18 employeurs dans huit régions du Québec : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Estrie, Gaspésie, Lanaudière, Mauricie et Montérégie. Elle est affiliée au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente plus de 17?000 paramédics au Canada, ainsi qu'à la FTQ, le plus grand regroupement syndical au Québec.

Comptant près de 135?000 membres au Québec, le SCFP représente environ 30?580 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

