Le gouvernement fédéral et le gouvernement du Manitoba font équipe pour aider des entreprises agricoles et d'autres organisations à passer à l'énergie renouvelable





WINNIPEG, MB, le 27 juin 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Manitoba travaillent ensemble pour aider les entreprises, les municipalités et les organisations sans but lucratif à réduire la pollution et à accéder à des technologies propres, ce qui permet d'économiser de l'argent, de l'énergie, de créer des emplois, tout en bâtissant des collectivités fortes et résilientes.

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, accompagné de Tracy Schmidt, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba, a annoncé l'octroi d'une somme pouvant atteindre 10,9 millions de dollars pour soutenir une première série de 32 projets dont le financement a été approuvé dans le cadre du programme fondé sur le mérite du Manitoba. L'investissement a été rendu possible grâce à un investissement fédéral de 9,4 millions de dollars, provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone et de 1,5 million de dollars du gouvernement provincial.

Le programme manitobain fondé sur le mérite est conçu pour financer des projets qui permettront de réaliser ce qui suit :

réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en passant de la combustion de combustibles fossiles aux énergies renouvelables;

promouvoir la croissance de l'économie à faibles émissions de carbone et la création d'emplois verts;

soutenir la compétitivité de l'industrie;

améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts énergétiques.

Les 32 projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Vingt-quatre projets du secteur agricole qui dépend en majorité encore du propane ou du gaz naturel. Ces projets visent des activités liées à l'irrigation ou aux systèmes de séchage, au transfert et à la manutention du grain. Selon le gouvernement du Manitoba , cet investissement contribuera à la modernisation de ces projets ou à la transition vers l'énergie renouvelable, pour ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 7 310 tonnes d'ici 2030, ce qui équivaut à retirer plus de 2 200 véhicules des routes du Manitoba .

Huit autres projets sont répartis entre des organisations sans but lucratif, des organismes de logements sociaux et de développement municipal, et ils sont axés sur le changement de combustible et la réduction des coûts énergétiques.

Les gouvernements du Canada et de la province du Manitoba ont déjà collaboré à différentes initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accélérer le passage aux énergies renouvelables. La portée des projets annoncés aujourd'hui témoigne de l'engagement du Canada et du Manitoba à atteindre les objectifs climatiques et à construire une économie forte, verte et plus prospère pour les Manitobains.

Citations

« Depuis que le gouvernement du Canada a lancé le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, nous avons vu une réponse incroyable de la part des collectivités partout au Canada qui veulent réduire leur pollution et être plus efficaces sur le plan énergétique. Les 32 projets annoncés aujourd'hui sont des investissements importants qui nous permettront de continuer à nous rapprocher de nos objectifs nationaux de réduction des émissions et de construire des collectivités plus résilientes ».

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau

« Nous savons que les changements climatiques représentent une grande menace dans notre province et que des mesures concrètes sont nécessaires de tous les ordres de gouvernement. C'est pourquoi nous travaillons en partenariat avec le gouvernement du Canada pour soutenir la réalisation de ces importants projets au Manitoba. Nous sommes déterminés à prendre des mesures climatiques significatives pour protéger les terres et les eaux au Manitoba et contribuer à l'atteinte des cibles de carboneutralité. »

- L'honorable Tracy Schmidt, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba

« Afin de rendre notre entreprise plus durable, nous avons apporté au fil des années de nombreux changements au sein de Rutherford Farms. Le financement que nous avons obtenu du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone nous aide dans la réalisation de notre plus récent objectif qui consiste à atteindre la carboneutralité dans notre exploitation agricole. »

- Rick Rutherford, propriétaire et président, Rutherford Farms

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important des plans d'action sur les changements climatiques du Canada , contribuant à faire en sorte que le Canada atteigne la carboneutralité d'ici 2050.

Ce financement s'inscrit dans le cadre d'un accord conclu entre les gouvernements du Canada et du Manitoba dans le cadre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone .

Le programme fondé sur le mérite administré par le Manitoba a été annoncé en 2023 . Il s'agit d'un programme d'incitation à la présentation de demandes de subventions financé dans le cadre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone (25 millions de dollars) et aussi par le gouvernement du Manitoba (6,25 millions de dollars).

Alors que le Canada s'oriente vers une économie carboneutre, les habitants des Prairies agissent et prennent les devants pour tirer parti des possibilités croissantes de développement économique qui façonnent un avenir durable et inclusif pour tout le monde.

Ces investissements sont conformes aux engagements pris par le gouvernement du Canada dans le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui vise à créer de bons emplois grâce à une collaboration accrue entre les différents ordres de gouvernement et à une collaboration plus étroite avec les intervenants des Prairies sur leurs priorités en vue d'une économie plus propre et durable qui ne laisse personne de côté.

