Le gouvernement fédéral investit dans le transport actif et le transport en commun en milieu rural au Manitoba





NIVERVILLE, MB, le 27 juin 2024 /CNW/ - Des collectivités du Manitoba amélioreront leurs réseaux de transport actif et les options de transport en commun en milieu rural grâce à un investissement de plus d'un million de dollars du gouvernement fédéral.

La Municipalité de Niverville va construire un nouveau trottoir et deux nouveaux tronçons de piste cyclable en asphalte. Ce projet permettra aux résidents de se déplacer facilement à pied ou à vélo entre les zones résidentielles et commerciales de la municipalité.

Les municipalités de Glenboro-South Cypress et d'Oakland Wawanesa achèteront deux nouveaux autobus accessibles. De plus, les municipalités de Teulon, d'Argyle et de Piney, ainsi que la Première Nation de Buffalo Point feront l'acquisition de nouvelles fourgonnettes de transport en commun et d'autobus accessibles. Les nouveaux véhicules accessibles aideront les personnes à mobilité réduite à mieux se déplacer au sein dans leur collectivité. Dans les municipalités rurales de West Interlake, de Grahamdale et de Coldwell, un nouveau véhicule et un garage permettront d'améliorer les services de transport en commun existants et d'étendre le réseau de navettes médicales.

On finance également des études et des plans de transport en commun dans la Première Nation de Berens River et pour un groupe de municipalités du sud-ouest du Manitoba, dont Piney et La Broquerie, afin d'explorer de nouvelles façons d'améliorer les réseaux de transport et de permettre aux Manitobains d'accéder en toute sécurité aux services essentiels et aux liaisons dont ils ont besoin dans les collectivités où ils travaillent, vivent et se divertissent.

Citations

« En investissant dans les infrastructures et les services de transport dans les collectivités rurales du Manitoba, nous élargissons l'accès aux ressources essentielles et aidons les Manitobains à se rendre plus rapidement là où ils doivent aller. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Municipalité de Niverville remercie Logement, Infrastructures et Collectivités Canada de lui avoir accordé ce financement. Le transport actif est très important pour la santé et le bien-être des résidents de Niverville, et ce financement y contribuera en aidant la Municipalité à achever l'aménagement de son sentier commercial et de son réseau de transport actif. Ce réseau reliera nos lotissements résidentiels entre eux, aidera à promouvoir un mode de vie actif et les liens communautaires, et encouragera les résidents à sortir et à profiter de notre belle municipalité. »

Myron Dyck, maire de la Municipalité de Niverville

« Le service de transport adapté de Glenboro-South Cypress-Oakland-Wawanesa (GSCOW) est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à fournir des services de transport adapté aux personnes âgées et à d'autres personnes de la région. Le financement reçu dans le cadre du FSTCR nous permet de remplacer nos vieux autobus et de continuer à offrir ce service indispensable.

C'est avec une profonde gratitude et une grande reconnaissance que nous vous adressons nos plus sincères remerciements pour la subvention au titre du FSTCR, qui nous permet de soutenir nos services de transport adapté pour les résidents de notre petite collectivité rurale du sud?ouest du Manitoba. En plus de nous permettre d'offrir nos services de transport, cette subvention renforce l'essence même de la connectivité en comblant les écarts et en permettant à ceux qui sont souvent négligés d'avoir une plus grande autonomie. Ensemble, nous ouvrons la voie à l'inclusion et à l'égalité à chaque kilomètre parcouru. »

Bob McDonald, président du service de transport adapté de Glenboro-South Cypress-Oakland-Wawanesa

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 051 329 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) et du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Les administrations municipales fournissent 159 496 $, tandis que la province du Manitoba fournit 7 500 $. Une somme de 160 064 $ provenant d'autres sources est également investie dans ces projets.

Fonds pour le transport actif (FTA) :

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables. Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.



Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR) :

Le FSTCR aide à soutenir le transport en commun dans les collectivités rurales et éloignées. Le volet Projets d'immobilisations du FSTCR aide à couvrir les coûts d'immobilisations tels que l'achat de véhicules ou de plateformes numériques, de même que l'achat de véhicules à zéro émission. Le volet Projets de planification et de conception du FSTCR accepte de manière continue des soumissions. Dans le cadre de ce volet, les candidats admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 50 000 $ pour soutenir les projets des collectivités visant à planifier et à concevoir une solution de transport en commun nouvelle ou élargie pour leur collectivité. Parmi les activités admissibles dans le cadre des projets de planification et de conception, on peut citer l'évaluation des itinéraires et des modes de déplacement, les études de faisabilité, la mobilisation du public et des intervenants, ainsi que les sondages. Un minimum de 10 % du financement du FSTCR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fourni un financement fédéral pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.



Économie verte dans les Prairies :

Alors que le monde s'oriente vers une économie nette zéro, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures concrètes et s'emploient à tirer parti des possibilités croissantes de développement économique. Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui diversifie l'économie dans l'ensemble des prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada . Logement, Infrastructures et Collectivités Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.



Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Manitoba

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-mb-fra.html

Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.88/page-1.html

Développement d'une économie verte dans les prairies

Économie verte dans les Prairies - Canada.ca

Document d'information

https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2024/06/document-dinformation--le-gouvernement-federal-investit-dans-le-transport-actif-et-le-transport-en-commun-en-milieu-rural-au-manitoba.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Infrastructure Canada

27 juin 2024 à 13:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :