Avis aux médias - Lauréat du premier budget participatif - Projet Quai 34 : début des travaux de réaménagement





MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - La responsable de la performance organisationnelle, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Magda Popeanu, la mairesse de l'arrondissement de Lachine, Maja Vodanovic, et le représentant du comité citoyen instigateur du projet Quai 34, François Martineau, invitent les représentants et les représentantes des médias à l'annonce du début des travaux de réaménagement du Quai 34, le projet lauréat du premier budget participatif.

Date : Le vendredi 28 juin 2024



Heure : 11 h

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera indiqué seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

27 juin 2024 à 13:13

