Journée des MPME 2024 : Alibaba.com développe les outils d'IA pour les MPME

PARIS, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, plateforme d'e-commerce B2B, met en avant les entreprises à l'approche de la Journée des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME). Pour soutenir les MPME, Alibaba.com déploie des outils d'IA pour les fournisseurs mondiaux, déjà adoptés par environ 30 000 entreprises sur sa plateforme.

La Journée des MPME marque le septième anniversaire de la reconnaissance par les Nations Unies du rôle crucial des MPME dans les objectifs de développement durable et l'économie mondiale. Kuo Zhang, président d'Alibaba.com, a participé à une table ronde sur le commerce mondial lors de la Global Review of Aid for Trade de l'OMC.

Zhang Kuo souligne l'importance de ne pas laisser de côté les MPME des pays sous-développés à l'ère de l'IA. Parmi les 20 pays utilisant le plus les outils d'IA d'Alibaba.com, environ 10 sont des pays en développement.

« Nous sommes honorés d'avoir travaillé aux côtés d'agences internationales telles que l'OMC et le CCI, et d'avoir soutenu les MPME du monde entier au cours des 25 dernières années », a déclaré M. Zhang. « Nous espérons également étendre notre base de fournisseurs mondiaux pour atteindre 100 000 fournisseurs sur les trois prochaines années. »

Les MPME s'approprient la puissance de l'IA

Selon une enquête menée par Alibaba.com auprès des MPME utilisant sa plateforme, ces entreprises recherchent des solutions innovantes telles que l'IA. 25 % à 30 % déclarent même utiliser l'IA quotidiennement.

Environ 30 000 MPME du monde entier sur Alibaba.com utilisent les outils d'IA de la plateforme. Grâce à ces outils, leur exposition produit a augmenté de 37 %.

Alibaba.com étend son soutien aux fournisseurs dans les pays en développement

Alibaba.com intensifie ses efforts pour intégrer les fournisseurs des pays en développement, notamment en aidant 100 MPME africaines à vendre mondialement sur sa plateforme. Sur les 500 événements prévus cette année pour les fournisseurs mondiaux, environ 300 auront lieu dans les pays en développement.

Alibaba.com connecte les MPME avec plus de 48 millions d'acheteurs et plus de 200 000 fournisseurs dans le monde et propose de nouvelles solutions pour simplifier les processus d'approvisionnement et de vente à l'échelle mondiale.

A propos de l'étude :

En mai 2024, Alibaba.com a mené une enquête auprès de 500 entreprises inscrites sur sa plateforme, allant d'un employé à 250+.

Plus d'informations :

https://seller.alibaba.com/playbooks/2024-msme-day-report-px002b6lu?categoryid=1239008

A propos d'Alibaba.com

Lancée en 1999, Alibaba.com est une plateforme de premier plan pour le e-commerce B2B mondial qui sert les acheteurs et les fournisseurs de plus de 200 pays et régions du monde. Elle propose des services couvrant divers aspects du commerce, notamment en fournissant aux entreprises des outils leur permettant d'atteindre un public mondial pour leurs produits et en aidant les acheteurs à découvrir des produits, à trouver des fournisseurs et à passer des commandes en ligne de manière rapide et efficace. Alibaba.com fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

