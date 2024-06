Elemental Machines renforce sa présence européenne et optimise sa technologie AI-Predicted Health Score





Elemental Machines, un chef de file des solutions intelligentes de connectivité de laboratoire et de fabrication, a le plaisir d'annoncer avoir consolidé sa présence dans l'UE avec la création d'une entité juridique : Elemental Machines SRL. Cette démarche stratégique renforce l'engagement de l'entreprise à servir l'industrie mondiale des sciences de la vie. Le bureau européen en Italie est opérationnel depuis deux ans, avec une équipe technique et un support client, et est maintenant prêt pour une croissance significative avec ce nouvel investissement.

« Nous sommes ravis d'étendre notre présence en Europe, un marché qui a été extrêmement réceptif à nos solutions », déclare Giovanni Pagni Fontebuoni, directeur des logiciels et directeur général, Elemental Machines Europe. « Cela nous permettra de poursuivre notre mission de créer des laboratoires intelligents et des installations de fabrication entièrement connectés dans le secteur des sciences de la vie. »

En plus de cette expansion européenne, Elemental Machines est également fier d'annoncer une mise à jour de sa technologie AI-Predicted Health Score. Disponible à l'origine pour les congélateurs ultra basse température de -80 °C, cette technologie innovante devient également disponible pour les congélateurs à -20 °C. Les scores d'état sont calculés quotidiennement et des rapports réguliers sont générés, avec des alertes envoyées dans les 24 heures pour tous les congélateurs nécessitant une attention particulière.

« La disponibilité de notre technologie AI-Predicted Health Score pour les congélateurs à -20 °C est un ajout énorme à notre offre actuelle, et ce n'est que le début », déclare Ed Seguine, CEO, Elemental Machines. « Nous nous attelons à offrir cette solution pour une suite d'applications encore plus complète, conformément à notre philosophie d'innovation continue et à notre engagement à fournir des solutions de maintenance proactives. »

Pour en savoir plus sur la technologie optimisée AI-Predicted Health Score d'Elemental Machines, visitez le site web de l'entreprise et consultez l'infographie complète AI Health Score.

À propos d'Elemental Machines

Elemental Machines propose une plateforme opérationnelle intelligente qui allie le meilleur de la technologie IoT à des solutions matérielles et logicielles personnalisées pour fournir des informations exploitables aux sociétés des sciences de la vie, aux laboratoires biopharmaceutiques, aux biobanques, aux laboratoires analytiques et aux sites de fabrication. En connectant les mondes physique et numérique, la plateforme simplifie, optimise et augmente les opérations. Les responsables scientifiques, opérationnels et technologiques font confiance à l'écosystème Elemental Machines pour ses informations qui accélèrent l'innovation, prédisent les résultats et passent d'une gestion réactive à une gestion proactive. Avec des solutions évolutives, depuis l'incubation jusqu'à la maturité de l'entreprise, des intégrations personnalisées répondant aux besoins spécifiques de chaque opération et un vaste écosystème de partenaires, Elemental Machines assure l'excellence opérationnelle et la pérennité des processus de laboratoire et de fabrication.

