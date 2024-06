Canaan lance la troisième génération du mineur à refroidissement par immersion Avalon Miner A1566I lors de l'événement Mining Disrupt 2024





MIAMI, le 27 juin 2024 /CNW/ - Canaan Inc. (NASDAQ : CAN), le créateur des mineurs de Bitcoins ASIC, a dévoilé sa dernière avancée, le mineur à refroidissement par immersion Avalon Miner A1566I, avec un taux de hachage de 249 T et une efficacité énergétique de 19 J/TH avec une consommation d'énergie de 4 500 W, lors de la prestigieuse conférence Mining Disrupt 2024. Ning Zhang, vice-président et directeur général de Canaan États-Unis, a exprimé son enthousiasme : « Nous sommes ravis de vous présenter le mineur Avalon Miner A15661. Ce produit incarne notre engagement envers l'innovation technologique et la prestation de solutions minières efficaces et respectueuses de l'environnement à nos clients. »

Principales caractéristiques du mineur à refroidissement par immersion Avalon Miner A1566I:

Efficacité énergétique : Avec une consommation d'énergie de 4 500 W et une efficacité énergétique de 19 J/TH, le mineur Avalon Miner A1566I maximise la production minière tout en minimisant les coûts d'exploitation.

Conception novatrice : La technologie avancée des puces améliore la stabilité et le rendement, réduisant le ratio d'efficacité énergétique à 19 J/TH. La conception de l'échappement en mail arrière remplace les ventilateurs traditionnels, ce qui réduit considérablement les niveaux de bruit.

RCI élevé : Le taux de hachage élevé et la faible consommation d'énergie du mineur Avalon Miner A1566I sont prêts à accroître la rentabilité, en particulier après la quatrième division par deux du Bitcoin.

Conditions de fonctionnement polyvalentes : Capable de fonctionner à des températures de 20 °C à 50 °C avec une plage de tension de 220 à 277 V. Sa conception légère (11 kg) facilite le transport et l'installation.

Conception flexible pour l'adaptation au marché : le mineur Avalon Miner A1566I est conçu pour s'intégrer harmonieusement aux configurations actuelles des réservoirs, ce qui permet d'éviter les inefficacités causées par des unités non spécialisées plus grandes.

De nouvelles politiques pour encourager l'exploitation minière écologique

Le mineur Avalon Miner A1566I améliore le rendement et la durée de vie du mineur tout en réduisant la consommation d'énergie et la pollution sonore, conformément à la stratégie ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) de Canaan.

Ning Zhang a également dévoilé la politique ESG de Canaan dans son discours : « Canaan donnera un bon de 2 % aux mineurs qui utilisent de l'énergie verte pour leurs nouvelles commandes », ce qui démontre la détermination de l'entreprise à exploiter des mines vertes.

Le lancement réussi du mineur Avalon Miner A1566I au Mining Disrupt 2024 souligne la position de premier plan de Canaan dans l'industrie d'extraction de bitcoins, établissant une orientation claire pour les progrès futurs. Canaan continue de stimuler l'innovation au sein de l'industrie, offrant des solutions minières optimales à ses clients du monde entier.

À propos de Canaan Inc.

Fondée en 2013, Canaan Inc. (NASDAQ : CAN), est le créateur des mineurs de bitcoins d'ASIC. Canaan se concentre sur la conception de puces informatiques ASIC à haut rendement, la recherche et le développement sur les puces, la production d'équipement informatique et les services logiciels. En 2019, Canaan a terminé son premier appel public à l'épargne sur le Nasdaq Global Market.

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

