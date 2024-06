Goldflare annonce deux nouveaux placements privés





PIEDMONT, QC / ACCESSWIRE / le 27 juin 2024 / Exploration Goldflare inc. (TSXV:GOFL) (« Goldflare » ou « la Société ») annonce un nouveau financement par voie de placement privé (le « Placement ») offert à des investisseurs admissibles, à un prix de 0,015 $ l'unité (1 unité = une (1) action ordinaire au prix de 0,015 $ + un (1) bon de souscription permettant au détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,05 $ par action, pour une période de 36 mois suivant la clôture du Placement). Le produit brut anticipé du financement est prévu entre 50 000$ et 100 000$, représentant entre 3 333 333 et 6 666 666 unités.

Le deuxième placement privé (le « Placement ») offert à des investisseurs admissibles, à un prix de 0,02 $ l'unité (1 unité = 1 action accréditive au prix de 0,02$ chacune + un (1) bon de souscription permettant au détenteur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,05 $ par action, pour une période de 12 mois suivant la clôture du Placement). Le produit brut du financement est prévu entre 50 000$ et 100 000$, représentant entre 2 500 000 et 5 000 000 unités.

La clôture des deux placements est prévue d'ici le 12 juillet 2024. Ces placements privés sont assujettis à la finalisation de la documentation formelle, à la réception des approbations réglementaires et conditionnels à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Les titres qui seront émis dans le cadre des deux placements seront assujettis à une période de détention minimale de quatre mois plus un jour suivant la date de clôture.

Le produit du placement en actions ordinaires sera utilisé pour financer les opérations courantes de l'entreprise et ses besoins en fonds de roulement, alors que le produit du placement en actions accréditives sera utilisé pour financer les activités explorations de la Société.

Michel Desjardins

Président-Directeur général

819-638-9138

David Corbeil-Héneault

Chef de la Direction Financière

450-622-4066

[email protected]

27 juin 2024

