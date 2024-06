Collinson s'associe à World Nomads pour enrichir son offre d'assurance voyage au Royaume-Uni et en Europe





Collinson, leader mondial en matière d'expérience de voyage et de programmes de fidélisation, a annoncé un partenariat stratégique avec World Nomads, fournisseur mondial d'assurance voyage, comprenant le lancement d'un nouveau produit Annual Multi-Trip (AMT) au Royaume-Uni et en Irlande.

La nouvelle gamme de produits améliorera l'expérience du client grâce à un relèvement des limites de couverture et à de nouveaux avantages applicables aux polices annuelles et aux polices pour un seul voyage, ainsi qu'à un service paramétrique innovant, SmartDelayTM. Ces nouveautés permettent aux voyageurs d'être mieux protégés contre un plus grand nombre de problèmes relatifs aux voyages et contre les retards ou les annulations de vols inattendus.

Dans le cadre de ce partenariat, Collinson sera responsable de la couverture du produit AMT et fournira aux clients de World Nomad l'utilisation de son nouveau produit paramétrique SmartDelay.

SmartDelay est un produit paramétrique en temps réel qui offre aux clients une variété d'avantages en cas de perturbation de vol. Ainsi, l'on a par exemple, l'accès à plus de 1 500 salons d'aéroport ou des avantages alternatifs tels que des spas, des capsules de sommeil et des réductions dans des restaurants pour les voyageurs subissant des retards de vol. SmartDelay donne également accès à Air Doctor, qui connecte les voyageurs avec des médecins privés et des conseils médicaux dans des destinations où les services de santé publics peuvent être surchargés et/ou incapables de traiter les voyageurs internationaux.

Ce nouveau partenariat soutient les ambitions de croissance de Collinson au Royaume-Uni et en Europe, en permettant à la société de garantir des contrats pour World Nomads au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, au Danemark, en Belgique et aux Pays-Bas, et d'autres suivront.

Greg Lawson, responsable de l'assurance voyage chez Collinson, a déclaré : « Étant donné que Collinson et World Nomads sont des marques établies et respectées par les voyageurs du monde entier, notre collaboration pour développer des produits qui dépassent les attentes des voyageurs d'aujourd'hui en matière d'assurance voyage témoigne de notre engagement à offrir une valeur équitable, de la flexibilité et plus de choix. Les synergies de nos entreprises font de notre partenariat quelque chose de solide, compte tenu de l'expérience de Collinson en tant que souscripteur de voyage renommé et de la détermination de World Nomads à offrir une assurance voyage innovante. C'est un moment idéal pour proposer des produits intéressants sur le marché du voyage afin de dynamiser nos ambitions de croissance partagées au Royaume-Uni et en Europe. »

La police AMT de World Nomads offre une couverture complète et peu coûteuse aux voyageurs internationaux et nationaux qui voyagent régulièrement. Elle permet d'effectuer plusieurs voyages au cours d'une période d'un an dans le cadre d'une seule et même police. En outre, une limite d'âge plus élevée (jusqu'à 69 ans) et une couverture gratuite pour les enfants (âgés de moins de 18 ans) lorsqu'ils voyagent avec des parents ou des amis adultes s'appliquent, ce qui fait de la police AMT la solution idéale pour les voyages multigénérationnels.

Jonathan Frankham, directeur général du Royaume-Uni et de l'Europe chez World Nomad, a déclaré : « L'introduction du produit AMT et l'intégration de Collinson en tant que nouveaux souscripteurs de World Nomads reflètent notre engagement indéfectible à fournir aux voyageurs aventureux la couverture la plus complète et innovante qui soit. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'offrir une meilleure expérience d'assurance voyage qui répond aux besoins uniques des voyageurs d'aujourd'hui. Avec des fonctionnalités telles qu'Air Doctor et SmartDelay, nos voyageurs peuvent faire face aux problèmes de voyage les plus courants d'aujourd'hui avec aise, en profitant d'un accès sans faille aux soins et aux salons d'aéroport luxueux pendant les retards. »

À propos de Collinson

L'assurance de Collinson : lignes spécialisées, assurance voyage, accident et santé, comprend la capacité de souscription, les produits d'assurance et l'accès à des TPA experts au Royaume-Uni et en Europe. Notre connaissance pointue des programmes de fidélisation et d'adhésion nous permet de nous démarquer, si bien que nos clients comptent sur notre partenariat pour générer de la croissance. SmartDelay est un service paramétrique qui garantit aux passagers des compagnies aériennes qui ont acheté un billet d'avion, l'accès à un salon d'aéroport ou à une autre prestation, en cas de retard ou d'annulation de leur vol. Priority Pass est le programme d'expériences aéroportuaires le plus original et le plus important du monde. Il permet aux voyageurs d'accéder à plus de 1 500 salons d'aéroport et expériences de voyage dans plus de 700 aéroports répartis dans 145 pays.

www.collinsongroup.com

À propos de World Nomads

World Nomads est une compagnie d'assurance voyage mondiale en pleine croissance rapide. Nous proposons des histoires inspirantes, des conseils de sécurité et des assurances voyage spécialisées pour les voyageurs aventureux et indépendants. Notre assurance voyage en ligne offre une couverture aux voyageurs de plus de 100 pays et vous permet d'acheter et de faire des réclamations en ligne, 24h/24 et 7j/7, même lorsque vous êtes en plein voyage.

Notre assurance voyage se focalise sur ce que nous estimons être important pour les voyageurs : les frais médicaux d'urgence et d'évacuation, les bagages, l'annulation de voyage, les frais de retard et d'interruption de voyage. Nous offrons également une couverture pour plus de 200 sports et activités d'aventure, ainsi que pour les équipements et technologies. Nos polices sont souscrites par une suite d'assureurs spécialisés dans le voyage qui fournissent une assistance d'urgence 24h/24 et 7j/7, un service client et un support pour les réclamations, ce qui fait de nous un choix de premier ordre pour de nombreuses grandes marques mondiales de voyages d'aventure, indépendants et pour les jeunes.

World Nomads fait partie du groupe nib qui fournit une assurance santé et médicale à plus de 1,5 million de résidents australiens et néo-zélandais. Nous fournissons également une assurance santé à plus de 170 000 étudiants et travailleurs internationaux en Australie et sommes le troisième assureur de voyage et distributeur mondial d'assurance voyage en Australie par le biais de notre société nib Travel.

https://www.worldnomads.com/uk/

27 juin 2024 à 11:45

