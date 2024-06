Corporation Métaux Précieux du Québec félicite Ophir pour sa découverte de spodumène près de son projet Elmer Est, Baie-James, Québec





MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / le 27 juin 2024 / Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la « Société ») (TSX.V:QPM)(FSE:YXEP)(OTCQB:CJCFF) félicite Ophir Metals Corp. (« Ophir ») dans le cadre de leur découverte annoncée le 25 juin 2024 de pegmatites à spodumène (lithium) dans des dykes de pegmatite à Pilipas sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec. La découverte d'Ophir est située à environ 3,7 km au nord-ouest de sa pegmatite à spodumène Ninaaskuwumin sur son projet Elmer East, détenu à 100 %, dans l'axe de cette découverte (voir les figures 1 et 2 ci-dessous).

À Ninaaskuwumin, QPM a rapporté des valeurs d'analyse des neuf échantillons de l'affleurement découvert allant de 1,10 % à 3,92 % Li 2 O (voir communiqué de presse du 18 janvier 2024). Sur la base des analyses de lithium et du niveau de fractionnement du matériel pegmatitique, dérivé des ratios pXRF K-Rb pour la muscovite et le K-feldspath, la minéralisation de surface a le potentiel de s'étendre le long d'un axe NO-SE de 3,8 km de long. Les résultats de la découverte Pilipas d'Ophir ne sont pas nécessairement représentatifs de la minéralisation du projet Elmer Est de QPM.

« La découverte d'Ophir démontre que les secteurs entourant les deux découvertes ont le potentiel d'héberger l'une des plus grandes ressources de pegmatite à spodumène de la région de la

Baie- James. Nous programmons d'échantillonner et forer notre pegmatite à spodumène Ninaaskuwumin à la fin de l'été et au début de l'automne et souhaitons à Ophir le meilleur succès dans la réalisation de découvertes supplémentaires de lithium », a commenté Normand Champigny, chef de la direction.

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société et personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur les normes de divulgation des projets miniers, a préparé et révisé le contenu de ce communiqué de presse.

QPM se concentre principalement sur l'avancement de son projet aurifère Sakami, situé sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James près de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. De plus, la Société détient une participation de 68 % dans le projet de terres rares Kipawa/Zeus situé près de Témiscaming, Québec. Il s'agit du seul projet de terres rares en Amérique du Nord qui a une étude de faisabilité complète.

