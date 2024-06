Sherweb nommé finaliste pour les prix partenaires Microsoft américains de l'année 2024





Sherweb, chef de file primé en distribution cloud, a annoncé aujourd'hui sa nomination à titre de finaliste pour les prix partenaires Microsoft américains de l'année 2024, au Canada ainsi qu'aux États-Unis.

Cette reconnaissance témoigne du dévouement de Sherweb envers l'excellence et l'innovation dans la distribution de solutions de pointe propulsées par les technologies Microsoft. Les prix partenaires Microsoft américains de l'année reconnaissent des partenaires Microsoft ayant conçu et offert des solutions, services et appareils hors pair basés sur Microsoft au cours de la dernière année. Ils sont décernés par catégorie, les lauréats étant sélectionnés parmi plus de 2 000 candidatures. Sherweb est récompensé pour ses solutions et services exceptionnels dans la catégorie Distributeur.

« Il s'agit d'une distinction importante dans notre secteur, qui reflète le dévouement et l'expertise de l'ensemble de notre équipe, » nous dit Benji Germain, vice-président aux produits chez Sherweb. « Nous sommes fiers de continuer à aider nos partenaires à offrir des solutions technologiques efficaces de Microsoft qui favorisent une transformation numérique et une plus grande autonomie. »

Sherweb est un leader dévoué à la réussite des fournisseurs de services gérés (MSP) avec plus de 20 ans de maîtrise de l'écosystème Microsoft et a récemment obtenu toutes les désignations de partenaire de solutions Microsoft disponibles. M. Germain ajoute : « Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée et d'offrir des solutions encore plus innovantes à nos partenaires et à leurs clients. »

Steven Freidkin, directeur général chez Ntiva, un distributeur de solutions TI à grande échelle aux États-Unis, a dit ceci à propos de leur partenariat avec Sherweb : « Les solutions propulsées par l'IA transforment le paysage des affaires. Chez Ntiva, nous nous engageons à offrir des technologies comme Microsoft Copilot à nos clients qui constituent un réel avantage sur le marché. Sherweb nous a aidés à accélérer la mise en marché de Copilot avec plus de précision que si nous l'avions faite seuls. Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants de ce partenariat. »

Les prix du partenaire Microsoft de l'année seront annoncés lors de l'événement numérique Americas Start for Partners, qui aura lieu le 12 juillet 2024. Des détails supplémentaires sur le programme Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) de Sherweb sont disponibles ici : https://www.sherweb.com/fr/revendeurs/programme-csp/.

À propos de Sherweb

Depuis 1998, Sherweb offre des solutions TI adaptées aux besoins des entreprises. Notre équipe de plus de 1 400 experts soutient la croissance de ses partenaires revendeurs avec les meilleurs logiciels et des services à valeur ajoutée allégeant leurs opérations et amplifiant leur expertise cloud, du soutien technique à la cybersécurité.

27 juin 2024 à 11:25

