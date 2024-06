Violife® lance le premier fromage à la crème en bloc 100 % sans produits laitiers au Canada





Il y a un nouveau venu sur le marché et il est à la hauteur du battage médiatique. Découvrez le Bloc crémeux 100 % sans produits laitiers de Violife®, le tout premier bloc de fromage à la crème sans produits laitiers en vente au Canada. Le nouveau Bloc Crémeux peut être fouetté, tartiné et même cuit au four, ce qui signifie que les Canadiens peuvent enfin se laisser tenter par leurs recettes de fromage à la crème préférées. Le Bloc Crémeux est actuellement disponible chez les détaillants de partout au pays, et continuera d'être distribué tout au long de l'été dans certains magasins de la bannière Loblaws.

"Le fromage à la crème a fait son chemin dans de nombreux plats que les Canadiens connaissent et apprécient ? qu'il soit cuit au four en gâteau au fromage, étalé sur des bagels à la montréalaise et même roulé dans des sushis. Notre nouveau Bloc Crémeux est le parfait substitut sans produits laitiers au fromage à la crème pour vos recettes ", déclare Meryem Leyoussi, chef de la commercialisation et de la marque, Violife Canada. "Le nouveau Bloc Crémeux possède la richesse et le goût piquant irrésistible du fromage à la crème traditionnel, ainsi qu'une texture veloutée et douce en bouche, mais sans produits laitiers. Nous avons hâte que les Canadiens découvrent toutes les délicieuses possibilités offertes par notre Bloc Crémeux, qu'il soit rôti dans des pâtes crémeuses ou fouetté dans de délicieuses trempettes salées." Faites-le cuire au four, tartinez-le ou fouettez-le, le goût irrésistible du Bloc Crémeux et toutes les façons dont vous pouvez profiter de ce pionnier sans produits laitiers sont indéniables.

Tout nouveau, tout bon

Le nouveau Bloc Crémeux de Violife est un ajout évident à votre menu d'été qui séduira irrésistiblement et fera parler de lui. Pour célébrer, Violife présentera le Bloc lors de fêtes de quartier estivales avec un festin pour les sens dans des foires de rue et des festivals à l'échelle du pays. Tout au long de l'été, les festivaliers peuvent découvrir la différence Violife lors des fêtes de rue les plus courues de l'été :

Grand Prix F1, rue Crescent (Montreal, QC) - 6-9 juin 2024

Khatsahlano Street Party (Vancouver, BC) - 6 juillet 2024

Salsa on St. Clair (Toronto, ON) - 6 et 7 juillet 2024

Beaches Streetfest (Toronto, ON) - 25 au 27 juillet 2024

Punchbowl Fest (Vancouver, BC) - 27 juillet 2024

Rosé Disco (Vancouver, BC) - 28 juillet 2024

Taco Fest (Toronto, ON) - 9 au 11 août 2024

Le nouveau Bloc Crémeux s'ajoute à la gamme de produits sans produits laitiers les plus vendus de Violife, soit tranches Style Cheddar Vieilli, Râpé Style Cheddar, Râpé Style Mozzarella, Tranches Style Provolone Fumé, et Bloc Style feta, qui sont tous connus pour être aussi délicieux que polyvalents.

Violife a créé des produits qui amènent les créations culinaires à un niveau supérieur et que tout le monde à table peut apprécier, quels que soient les régimes alimentaires ou de style de vie.

À propos de Violife

Violife est une marque de premier plan qui se consacre à la création de délicieuses alternatives végétales aux produits laitiers de haute qualité. Engagée envers l'innovation et le goût, la gamme de fromages et tartinades sans produits laitiers de Violife offre une expérience délectable sans compromis au niveau du goût et de la texture. Avec pour mission de révolutionner l'industrie alimentaire à base de plantes, Violife continue de repousser les limites et de ravir les papilles gustatives du monde entier.

Aujourd'hui, la gamme de produits sans produits laitiers Violife au Canada comprend ces 12 saveurs et formats :

Râpés - Style Cheddar, Style Mozzarella et Style Tex-Mex

Tranchés - Style Cheddar, Style Cheddar Vieilli, et Style Provolone Fumé

Fromage à la crème - Crémeux Original, Crémeux Ciboulettes, Bloc Crémeux

En quartiers - Style Parmesan

En blocs - Style Feta, Méditerranéen « Grille-moi »

Les délicieux substituts au fromage de la collection Violife sont exempts de produits laitiers, de noix, de soja et de gluten, et sont fabriqués à partir d'ingrédients sans OGM et d'huiles végétales. Vous trouverez une sélection de produits Violife partout au Canada dans les principaux supermarchés, les magasins de produits naturels et spécialisés, et les boutiques végétaliennes au prix de détail suggéré de 5,99 $ à 7,99 $ canadiens par emballage.

Pour en savoir plus sur Violife, rendez-vous sur https://www.violife.com/fr-ca et consultez @Violifeca sur Instagram pour vous inspirer des recettes ? des repas sans produits laitiers aux délicieux desserts véganes.

Comptes pour les médias sociaux :

Instagram: @violifeca and @violife_foods

TikTok: @violife_foods

À propos de Upfield

Upfield, l'avenir de la nourriture savoureuse, est le leader mondial de l'alimentation à base de plantes qui apporte des changements positifs pour les personnes et la planète dans quatre catégories clés : Beurres et pâtes à tartiner, Crèmes, Liquides et Fromages. Les marques emblématiques d'Upfield - dont Flora, Becel + ProActiv, Rama, Country Crock, BlueBand et Violife - ainsi que des dizaines de joyaux locaux, sont reconnues et appréciées par les consommateurs du monde entier. L'investissement d'Upfield dans la R&D lui permet de repousser constamment les limites, avec plus de 150 scientifiques et spécialistes de l'alimentation Upfield travaillant dans son centre de pointe de Wageningen, aux Pays-Bas. Les marques Upfield sont fabriquées dans 14 sites de production en propriété exclusive et réparties dans 90 pays. Chez Upfield, l'objectif est d'atteindre un niveau de vie plus sain et plus heureux pour les consommateurs grâce à des produits nutritionnels à base de plantes au goût délicieux, qui sont meilleurs pour la planète. Au Canada, Upfield a son siège social à Toronto, Ontario et une usine de fabrication à Brantford, Ontario. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.upfield.com.

*Nielsen, ventes en dollars canadiens et en unités de fromage Alt, dernières 52 semaines, semaine se terminant le 20/04/2024. Fromage à la crème sans produits laitiers Violife® : 25,4% de part de marché en dollars, 24,8% de part de marché à l'unité dans la catégorie.

27 juin 2024 à 11:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :