Fabrice Alcayde, nouveau président-directeur général de la Fondation du MNBAQ

QUÉBEC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Les membres du conseil d'administration de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) sont heureux d'annoncer la nomination de Fabrice Alcayde à titre de président-directeur général.

Un parcours multidisciplinaire

Doté d'une grande sensibilité pour les arts, Fabrice Alcayde, musicien de formation, est détenteur d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal. Son parcours singulier, surtout marqué par le développement des affaires, lui confère un sens aiguisé pour les relations humaines et la connexion à l'autre. Ayant fait ses preuves au sein de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec à titre de directeur du développement philanthropique depuis 2021, en plus d'agir en tant que président-directeur général par intérim depuis janvier dernier, il devenait évident que Fabrice pouvait prendre les rênes de la Fondation.

Toujours plus d'art dans nos vies

« Engagé, hautement motivé par les défis qui nous attendent, entouré d'une équipe solide, qui a su livrer un bal exceptionnel en mai dernier et faire grandir notre communauté de généreux mécènes et de partenaires, Fabrice, par son dévouement à la tête de la Fondation, nous permettra de poursuivre sur cette belle lancée. Il pourra d'ailleurs compter sur l'entier soutien et la confiance du conseil d'administration pour mener à bon port la campagne historique pour le futur espace dédié à l'oeuvre de Riopelle qui s'enclenche. Nous lui souhaitons beaucoup de succès », de déclarer la présidente du conseil d'administration de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec, Julie-Anne Vien.

« Je suis profondément honoré de me voir confier le rôle de PDG de la Fondation, une responsabilité que j'accepte avec énormément de reconnaissance. J'ai eu le privilège d'assumer les fonctions par intérim depuis le début de l'année, tout en occupant le poste de directeur de la philanthropie au sein de cette magnifique institution pour laquelle je travaille depuis trois ans, je suis donc prêt à mener à bien sa destinée. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de contribuer, avec mon équipe, à la réalisation de projets importants pour la communauté québécoise, comme : la transformation du complexe muséal avec la construction d'un nouveau pavillon, ainsi que la mise en oeuvre de nombreux projets éducatifs et communautaires offerts par le Musée, une institution qui me tient tant à coeur. Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance aux membres du conseil d'administration pour la confiance qu'ils m'accordent. »

Sous la direction de Fabrice, l'équipe de la Fondation sera mobilisée autour de la plus grande campagne philanthropique en culture au Québec, qui permettra notamment le financement de l'Espace Riopelle, et participera au développement de tout le volet éducatif du Musée, qui ne fera qu'accroître son rayonnement, sa notoriété et son accessibilité. « Placer l'art au coeur de la vie des gens de tous les horizons n'aura jamais été aussi stimulant pour la Fondation du MNBAQ », de conclure le nouveau président-directeur général.

L'entrée en fonction de Fabrice Alcayde a pris effet le 17 juin dernier.

À propos de la Fondation

La Fondation a pour vocation d'appuyer le MNBAQ dans la réalisation de sa mission en favorisant le développement de solides partenariats philanthropiques. Elle veille au développement des collections, au financement des expositions ainsi qu'à l'accessibilité aux programmes d'activités éducatives et culturelles. La Fondation permet aussi aux donatrices et aux donateurs de personnaliser leur contribution par la création d'un fonds dédié et offre, à cet effet, un plan de reconnaissance adapté.

À propos du Musée

Situé au coeur du parc des Champs-de-Bataille, le Musée national des beaux-arts du Québec est un complexe muséal unique alliant l'art, l'architecture et la nature. La vaste collection du Musée, qui compte plus de 42 000 oeuvres réalisées depuis le 17e siècle, est mise en valeur dans ses pavillons distinctifs. Peintures, sculptures, dessins, photographies, estampes sont présentés dans différentes expositions, mettant en lumière l'art du Québec de toutes les périodes, incluant les collections d'art inuit, d'arts décoratifs et de design.

