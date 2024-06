FALCO ANNONCE LA CLÔTURE DE LA PREMIÈRE TRANCHE D'UN PLACEMENT PRIVÉ PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN COURTIER





MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - Ressources Falco Ltée (TSXV : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la clôture de la première tranche (la « première tranche ») du placement pour compte privé par l'intermédiaire d'un courtier annoncé précédemment (le « placement ») avec Red Cloud Securities Inc. (« Red Cloud »), agissant en tant que chef de file et unique teneur de livres pour le compte d'un syndicat de placeurs pour compte, dont Corporation Canaccord Genuity et Paradigm Capital Inc. (collectivement, les « placeurs pour compte »). Dans le cadre de la première tranche du placement, Falco a émis au total 4 058 269 unités de la Société (les « unités ») au prix de 0,23 $ CA l'unité et 4 464 286 actions accréditives de la Société (chacune, une « action accréditive » et, collectivement avec les unités, les « titres offerts ») au prix de 0,28 $ CA l'action accréditive, pour un produit brut total de 2 183 402 $ CA.

Chaque unité est composée d'une action ordinaire (chacune, une « action ordinaire ») de la Société et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription peut être exercé pour acquérir une action ordinaire au prix de 0,35 $ CA au plus tard à la date qui tombe 24 mois après la date de clôture de la première tranche du placement. Chaque action accréditive est composée d'une action ordinaire émise en tant qu'« action accréditive » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »).

La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré de la vente d'unités à l'avancement du projet Horne 5 au Québec ainsi qu'au fonds de roulement et aux besoins généraux de la Société. Le produit net tiré de la vente des actions accréditives servira à financer les activités d'exploration sur les autres propriétés de la Société. Les actions accréditives seront émises sous forme d'« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la LIR. La Société engagera (ou sera réputée engager), en temps voulu et de la manière et en la forme prescrites, des dépenses d'exploration de ressources qui (i) constitueront des « frais d'exploration au Canada » au sens du paragraphe 66.1(6) de la LIR et des « dépenses minières déterminées » au sens du paragraphe 127(9) de la LIR et (ii) permettront aux souscripteurs d'actions accréditives admissibles résidant au Québec de demander les deux déductions supplémentaires de 10 % prévues à l'article 726.4.10 et à l'article 726.4.17.2 de la Loi sur les impôts (Québec) (les « dépenses admissibles »), d'un montant correspondant au montant tiré de la vente des actions accréditives, et la Société renoncera, en temps voulu et de la manière et en la forme prescrites, aux dépenses admissibles (au prorata) en faveur de chaque souscripteur d'actions accréditives, avec prise d'effet au plus tard le 31 décembre 2024, conformément à la LIR et à la Loi sur les impôts (Québec).

Dans le cadre de la clôture de la première tranche du placement, la Société a versé aux placeurs pour compte une commission en espèces totalisant 116 170 $ CA et a émis aux placeurs pour compte 446 859 bons de souscription rémunératoires non transférables (chacun, un « bon de souscription de courtier »). Chaque bon de souscription de courtier confère aux placeurs pour compte le droit d'acheter une action ordinaire de la Société au prix d'exercice de 0,23 $ CA par bon de souscription de courtier, en tout temps pour une durée de 24 mois suivant la date d'émission.

L'ensemble des actions ordinaires et des bons de souscription émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de restriction de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission des titres offerts, conformément à la législation canadienne en valeurs mobilières applicable.

Les initiés de la Société ont souscrit 395 478 unités dans le cadre du placement. Chaque opération avec un initié de la Société constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens donné à cette expression dans le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). La Société se prévaut des dispenses de l'obligation d'évaluation officielle prévue au paragraphe 5.5a) du Règlement 61-101 et de l'exigence d'approbation des actionnaires minoritaires prévue à l'alinéa 5.7(1)a) du Règlement 61-101 à l'égard de la participation de cet initié, étant donné que la juste valeur marchande de l'opération, dans la mesure où elle concerne les personnes intéressées, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne seront pas vendus aux États-Unis ou dans des territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n'ont pas été inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis à moins d'avoir été inscrits ou de faire l'objet d'une dispense des obligations d'inscription applicables.

À propos de Falco

Ressources Falco Ltée est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L'actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l'ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d'onces d'or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 16,7 % dans la Société.

Mise en garde concernant l'information prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, qui peuvent inclure des déclarations au sujet des plans ou des stratégies d'affaires anticipées, notamment les tranches subséquentes du placement. Les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives peuvent souvent, mais pas toujours, être identifiées par l'utilisation de termes tels que « planifie », « s'attend », « cherche », « peut », « devrait », « pourrait », « sera », « budget », « prévu », « estimation », « prévision », « a l'intention de », « anticipe », « croit » ou des variantes de ces mots et de ces expressions, y compris leur forme négative, selon lesquels certaines mesures, certains événements ou certains résultats peuvent, pourraient ou devraient se produire, être pris ou se réaliser. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, l'emploi proposé du produit tiré du placement et les mentions d'une possible deuxième tranche du placement sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus ou inconnus, qui pourraient faire en sorte que les plans, les résultats, la performance, le rendement ou les réalisations de Falco soient en réalité sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel et/ou trimestriel de Falco et dans d'autres documents d'information continue publics déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, ainsi que toutes les hypothèses concernant ce qui précède. Bien que Falco estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces déclarations, qui ne s'appliquent qu'à la date de ce communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée que de tels événements se produiront ou se produiront dans le délai annoncé. Sauf lorsque requis par la loi, Falco décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

27 juin 2024 à 10:52

