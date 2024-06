Le CHU de Saint-Étienne est le premier établissement en France à s'équiper du système robotique da Vinci SP, une innovation marquante pour la chirurgie robot-assistée





SAINT-ÉTIENNE, France, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le CHU de Saint-Etienne est fier d'annoncer l'expansion de sa plateforme robotique, à travers l'acquisition du nouveau système chirurgical de pointe da Vinci SP (Single Port) développé par la société Intuitive. Le CHU devient ainsi le premier établissement de santé en France et parmi les premiers en Europe à s'équiper de cette innovation.

Le CHU renforce son offre de soins en chirurgie robot-assistée

L'implantation du système robotique da Vinci SP s'inscrit dans la volonté du CHU de Saint-Étienne de permettre aux patients d'accéder à un matériel chirurgical de pointe. Le CHU a déjà une forte expérience en robotique et ce nouveau système viendra enrichir les options chirurgicales robotiques

La chirurgie mini-invasive robot-assistée apporte de nombreux atouts pour la qualité des soins :

Un accès à la chirurgie pour des patients fragiles ;

Plus de sécurité dans la réalisation de la technique chirurgicale et diminution des complications chirurgicales ;

Une meilleure récupération du fait d'un abord chirurgical minimaliste par ailleurs quasi-invisible après l'intervention.

La plateforme de chirurgie robot-assistée da Vinci SP

Le système da Vinci SP est une plateforme de chirurgie robot-assistée développée par la société Intuitive, pionnier en chirurgie mini-invasive, conçue pour réaliser des interventions complexes par le biais d'une seule et unique incision ou via un orifice naturel. Un progrès considérable pour les conditions de rétablissement des patients !

Selon leurs profils, les patients peuvent bénéficier des avantages cliniques liés à la chirurgie mini-invasive robot-assistée, qui permet de diminuer les complications post-opératoires, d'avoir une convalescence plus rapide et une chirurgie ambulatoire ou une durée d'hospitalisation plus courte. Pour les chirurgiens, le système offre une excellente liberté de mouvement interne et externe par le biais du bras unique du système da Vinci SP.

Celle-ci ouvre la voie à une utilisation pour des interventions chirurgicales endoscopiques : les procédures abdominopelviennes urologiques, gynécologiques, mammaires et la chirurgie par voie orale. L'arrivée de nouveaux instruments permettra à d'autres spécialités de bénéficier de ces technologies.

L'Hôpital tiendra une journée d'inauguration le 10 septembre 2024.

